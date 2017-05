El asesino perplejo

La ficha 'El reverso de la cultura. Mitos y figuras del nuevo fin de siglo'. Damiá Alou. Cátedra. Madrid, 2017. 168 páginas. 15 euros.

La tesis que sostiene Alou en esta obra es que el paso del XX al XXI no encontró un lugar donde la cultura y el hombre pudieran refugiarse, siquiera imaginativamente, de la hostilidad que los rodea; y que de dicha orfandad, de tal exposición a la intemperie, se han derivado un heroísmo de distinta especie, más próximo a la figura del criminal que a la imagen del dilenttanti o del maldito con que se revistió el tránsito del XIX al XX. Entonces la cultura encontró en el ayer, en la ojiva gótica, un lugar para guarecerse de la vulgaridad del mundo. También en la insularidad que dispensó la cultura a quienes la ejercieron como un sacerdocio estético. Nada de esto es hoy, sin embargo, posible. Y el resultado, según Alou, son personajes como Hannibal Lecter y el Jocker, y películas como Watchmen, El club de la lucha y American psycho.

Hay que advertir, en cualquier caso, que la realidad a que hace referencia este ensayo es, en mayor modo, el orbe anglosajón. Y también debe señalarse que la figura del asesino en serie, a la que Alou atribuye un valor sustancial, no parece haber sido bien comprendida por el autor. Ni el asesino en serie es hijo del XX, como afirma Alou, ni es una derivación de los criminales nazis, según sostiene igualmente. Al contrario: es fácil determinar el momento en que nace el serial killer, en el Londres de 1886, bajo el apodo de Jack the Ripper. Que esta monstruosidad anómala y solitaria no guarda relación alguna con el nazismo, parece obvio. Que prefigure, sin embargo, a buena parte de los héroes de la posmodernidad sajona, como sostiene Alou, parece más plausible. En Hannibal Lecter, es el narcismo homicida quien dirige sus pasos. Pero es la masa amorfa de las grandes urbes quien alumbra a estas criaturas sombrías, cuya ambición, acaso, sea la de erigirse en sus propios dioses. Unos dioses arcaicos, virulentos, apocalípticos, que cazan en los márgenes de la sociedad, amparados en el anonimato y purificados por el desprecio. En la atención a esa naturaleza asocial de los nuevos mitos, es donde Alou ofrece sus mejores páginas.