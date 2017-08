Un hombre libre

La ficha 'Vida con estrella'. Jirí Weil. Trad. Patricia Gonzalo de Jesús. Impedimenta. Madrid, 2017. 304 páginas. 22,50 euros.

Tras publicar la novela póstuma de Jirí Weil, Mendelssohn en el tejado, Impedimenta ha dado a conocer otra anterior e igualmente memorable en la que el escritor checo, un judío que logró eludir la deportación fingiendo haberse suicidado, abordó también el periodo maldito de la ocupación nazi, reconstruido a partir de su experiencia en la Praga de los años negros. Cuenta Philip Roth que en el momento de su aparición, poco después de la toma del poder por los comunistas, Vida con estrella fue calificada por las nuevas autoridades como un ejemplo "decadente de existencialismo pernicioso", juicio ridículo que revela la pulsión antisemita de los soviéticos, su ceguera doctrinaria y su indudable olfato para detectar a los insumisos.

El narrador y protagonista, Josef Roubícek, es un antiguo empleado que como el resto de los miembros de su comunidad ha sido sometido a una implacable serie de prohibiciones. Vive en una casa vacía del extrarradio, acompañado por su amada ausente -Ružena, con la que habla en conversaciones imaginarias- y un gato callejero al que ha adoptado en secreto, pues ni siquiera las mascotas les están permitidas. Casi no come y pasa largas horas tumbado en su habitación o también en el cementerio, donde él y otros de los marcados con la estrella ejercen de sepultureros. El expolio concienzudo ha dejado paso a los transportes a la "ciudad fortificada" -Terezín, nunca mencionada por su nombre- o "el Este", de donde los que aún no han sido llamados saben que no vuelve nadie. Tampoco se nombra a los verdugos, que son siempre ellos, en cursiva. Weil usa la imagen recurrente del circo para expresar la indefensión de las víctimas, pero no deja de mostrar la forzada colaboración de los consejos judíos ni de retratar, con dolorosa transparencia, la fatal resignación de los perseguidos. El propio Roubícek, debilitado por las privaciones, esperaba lo inevitable, pero se ha empeñado en sobrevivir. Desde que ya no teme la muerte, se ha convertido en un hombre libre.