La libertad me parece que consiste en el movimiento de iniciativa del hombre. Cada uno de nosotros vive proyectado hacia el futuro; necesita decidir sobre su vida a cada momento. Hay una frase de Sartre que, bajo su forma paradójica, me parece muy expresiva: "Estamos condenados a ser libres". No podemos renunciar a la libertad en ningún caso. Porque la libertad es nuestra necesidad absoluta de estar decidiendo, en cada momento, acerca del futuro. Claro que esa decisión no se da en el vacío; sino a partir de las circunstancias (o, como decía Ortega, en singular, de "la circunstancia") y contando con ellas. De modo que la libertad no es omnímoda. Ni podría serlo.

Hay una metáfora, una de las poquísimas metáforas que escribió aquel filósofo tan abstruso, Kant: la de la paloma. Sin la resistencia del aire, que quizás enojaría al ave si pudiera pensar en ella, no podría volar, porque se apoya en esa resistencia. Pues lo mismo ocurre con la libertad del hombre. No podría ejercitarla si no hubiera resistencias que vencer. La cuestión es que esas resistencias no sean atroces, no sean casi insuperables; que encuentre ante sí el aire y no una masa sólida.