El lugar que se teme

La ficha 'Juntemos las tribus'. Carolyn Forché. Traducción de Claribel Alegría y Lillian Levy. Colección Visor de Poesía. Visor Libros. Madrid, 2017. 140 págs. 12 euros.

Carolyn Forché (Detroit, Michigan, 1950) era una joven de veinticuatro años cuando en 1975 ganó el premio Universidad de Yale con su primer poemario: Juntemos las tribus (Gathering the Tribes), que ahora publica Visor, en edición bilingüe, traducido por Claribel Alegría y Lillian Levy. Merece la pena reencontrarse con esta obra primeriza de una inestimable vitalidad y asomarse a los orígenes de una autora que ha deslumbrado con una brillantísima carrera literaria caracterizada por un peculiar marchamo de compromiso social y político que ya despuntaba en The Country between Us (El país entre nosotros), de 1981, escrito tras un intenso viaje a El Salvador en el que trabajo con Amnistía Internacional.

Juntemos las tribus ha sido calificado como su libro más personal, y lo es sin lugar a dudas porque está construido sobre sus experiencias infantiles y adolescentes y se levanta sobre un mundo adivinado como propio en el que se entrecruzan los caminos de lo vivido y lo soñado. No obstante, este calificativo de "personal" puede confundir al lector porque casi siempre se esgrime en contraposición a los posteriores derroteros de la obra de esta activista, profesora y traductora -de algunas obras de Claribel Alegría, por ejemplo-, de marcado carácter político y testimonial, como si hablar de la realidad social y hablar de uno mismo fueran posibilidades excluyentes. Leyendo con una mínima atención esta colección de poemas nos daremos cuenta de que la temprana vocación de Forché por la poesía siempre estuvo ligada a esa otra vocación suya de servir de testigo de la injusticia, del dolor, del amor y de la alegría en cualquier parte del mundo. Lo adivinamos ya en la elección del título, que remite a ese impresionante mosaico humano que conforma la sociedad estadounidense, pero también a esa tribu primigenia que es la familia, sea de la nacionalidad que sea, a ese grupo cerrado que conforman los amigos de la niñez, a la pareja, a los muchos "yo" encerrados en uno mismo.

El poemario está estructurado en tres partes que nos invitan a avanzar por una biografía -que no tenemos por qué entender como autobiografía estricta- compartida con intensos personajes circunscritos a un mismo territorio, aunque sean de distante procedencia. En la primera, "La quema de los gusanos del tomate", las reminiscencias de los orígenes familiares jalonan los recuerdos de la niñez. Pivota esta sección sobre un extenso poema que da título a esta parte. Lo protagoniza la abuela que maldice en lengua eslava, que aparece en los sueños de una niña que está empezando a interrogarse sobre lo que la rodea. Abuela y nieta se muestran ante los ojos del lector a través de versos vibrantes, matizados por el soliloquio del recuerdo. "Nada de su vejez o mi niñez / se interpuso entre nosotras", explica Forché en relación a este personaje enérgico, casi surgido de otro planeta. "De ella vine en el sur de Michigan / imaginen el parecido", nos dice la autora, y a ella interpela sobre el futuro: "Quiero preguntarte por qué vivo / y nos apartamos al cruzar el campo / por qué estoy aquí y tendré que sentir cómo muero / se me leía en el rostro / la abuela echaba empanadas de fruta / se mojó las manos en el cuenco del agua / me miró / exprimió los trapos en la pila / y se guardó para sí / lo que vio".

La segunda parte, "Canto que se avecina", está centrada en la tierra y el paisaje. Montañas, árboles, ríos y lagos cobran absoluto protagonismo; también sus primigenios pobladores. La naturaleza sobrecogedora gana el primer plano y el hombre se funde en ella, toma conciencia de su belleza, de su equilibrio y de su vulnerabilidad. Es esa tierra escenario del nacimiento: "Teníamos algo que hacer / mientras ella daba gritos, no hay culpa" ("Ha chi je na Vengo"); y lo es también de la muerte: "Cuando suceda, deja que vengan los pájaros. / deja que caigan mis manos, no me las cruces" (Canción del llano).

Cierra el volumen "El lugar que se teme yo lo habito", que congrega los poemas más centrados en la experiencia directa. La voz poética nos habla desde el más vívido recuerdo, convoca a los fantasmas de un pasado no muy lejano y los hace comparecer ante el lector a través de versos memorables. En poemas como "Raíz madre" el paisaje cobra un nuevo sentido, se convierte en magnífico preludio de la historia. Los recuerdos del primer amor, también de las primeras experiencias sexuales solitarias, aparecen mientras amasa ante la ventana en el magnífico poema en prosa "Esto es culpa de ellos". En él Forché nos da las claves para entender alusiones desperdigadas por el libro. La autora nos sorprende con la fuerza del largo poema "Kalaloch", relato de una intensa historia de amor lésbico que tiene su correlato emocional en la intensidad del paisaje en el que se desarrolla.

En Juntemos las tribus late la emocionante claridad de lo diverso, la oscuridad de los sentimientos, la fuerza de la naturaleza. Tras este impetuoso comienzo, Forché eligió su propio camino hacia una poesía de corte más testimonial. La lectura de su primer libro sigue siendo una aventura tremendamente prometedora.