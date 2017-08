La ACB, a revocar la cautelar antes de la asamblea

La ACB no se da por vencida. Tras invitar "cautelar y provisionalmente" al Betis Energía Plus para que se inscriba en la Liga Endesa, ya ha iniciado los procesos de oposición a la medida cautelar dispuesta por un juzgado de Barcelona, con la intención de que ésta sea revocada antes de la asamblea programada para el viernes de la semana que viene.

La patronal de los clubes ya ha mandado documentación y en sus escritos defiende que no hay plaza decimoctava que le corresponda al conjunto hispalense, ya que se trata de una competición de 17 equipos. La defensa de la entidad sevillana está clara en este sentido, ya que en la última asamblea se introdujo por parte de uno de los equipos un punto en el orden del día en el que se votaría ser una liga de 17, por segundo año, o de 18. Si la ACB admitió esta propuesta -al final fue retirada y no se votó-, el Betis entiende que la competición no está cerrada a 17 como defiende la asociación de clubes en su escrito para intentar revocar la cautelar.

La entidad sevillana, por su parte, tiene previsto inscribirse en la Liga Endesa la próxima semana antes de la asamblea y prepara estos días la documentación para ello, sin tener previsto abonar la "cuota de participación" al no ser un ascendido como el Gipuzkoa y el Burgos, pues no ha jugado aún en LEB Oro ni ha cobrado el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos (FRAD), unos 1.6 millones aproximadamente, que le correspondería por ello. En ese sentido, en el club entienden que la ACB dará marcha atrás a esa exigencia por ser incoherente.