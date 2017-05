"En el ADN no puede faltarnos actitud, deseo ni sacrificio"

Si a alguien le duele en el vestuario la situación del Betis Energía Plus es a Alfonso Sánchez. Jiennense de nacimiento, malagueño de formación, pero sevillano, cajista y ahora bético de corazón, después de dos temporadas en el club en el que, tras el calvario de las lesiones que pasó, se volvió a sentir jugador de baloncesto. Voz autorizada de la plantilla, hace autocrítica sin miedo. "No se puede hacer otra cosa tras una segunda vuelta desastrosa", dice, con la esperanza de que llegar a la última jornada con un hilo de esperanza "es una oportunidad que no hay que desaprovechar".

-Última jornada a vida o muerte.

-No es lo que queríamos ni lo que pensábamos a principio de temporada, pero después de la catástrofe de Santiago seguimos vivos, aunque no dependemos de nosotros mismos. Hay una posibilidad que se puede dar y vamos a apurarla al máximo. Es nuestra última bala; el último partido. La final de las finales y así hay que afrontarlo.

-Hace dos años vivió algo parecido con el Manresa. ¿Se lo pone de ejempo a sus compañeros ahora?

-Son situaciones comparables porque entonces, como ahora, teníamos que hacer nuestro trabajo en el último partido, que era ganar, y esperar que el equipo que peleaba por la salvación con nosotros (Gipuzkoa Básket) perdiera. En aquella ocasión jugábamos contra el Real Madrid a domicilio. Era muy difícil ganar, pero salimos a por todas. Vencimos y el otro marcador nos benefició. En las últimas seis jornadas nos juntamos jugadores con muchas ganas que entendimos la filosofía del entrenador y jugamos sin presión, sólo con el reto de hacer las cosas bien. Cuarto a cuarto, minuto a minuto. Eso demuestra que nada es imposible si se tiene fe y se lucha con todo.

-Ganar y esperar. No queda otra.

-Trato de transmitirle a mis compañeros con esa experiencia que es posible lograr la permanencia, pero todos son conscientes de lo que nos jugamos. Llevamos cuatro meses muy malos, con resultados que no nos acompañaban y pasando semanas muy duras anímica y mentalmente. Lo importante es lo que hagamos nosotros en Málaga. Es lo que podemos controlar. Lo que pase después...

-Queda una bala, pero ante el Obradoiro desaprovecharon la ocasión de depender de ustedes mismos. ¿Qué pasó?

-El partido de Santiago era el más importante de la temporada y no supimos afrontarlo. Ni en actitud ni en deseo ni en sacrificio estuvimos a la altura. Nuestra imagen fue realmente penosa. Me jode decirlo, pero es lo que se vio. No estoy diciendo nada del otro mundo. ¿Qué pasó? Ellos plantearon el partido como una final. Su nivel de intensidad y agresividad fue mucho más alto que el nuestro. Dominaron el rebote y se sintieron cómodos desde el principio. Los dejamos sentirse cómodos. Una cosa que nos pasa es que dejamos que el rival nos pegue primero y después es complicado ir siempre a remolque, más aún cuando no somos un equipo generoso en ataque y mucho menos en defensa.

-Y ahora se la juega en Málaga, donde se formó, y ante amigos como Alberto Díaz.

-Pero en la pista nunca hay amigos en el rival, porque cada uno defiende unos intereses. El baloncesto tiene estas cosas y el caprichoso destino hace que regrese a Málaga con la soga al cuello. El año que más malagueños hay en Sevilla, el club se la juega allí. Jugar contra el Unicaja siempre es bonito para mí y hacerlo en el Martín Carpena es muy especial siempre. Eso hará que afronte si cabe el encuentro con más ganas. Nunca gané allí y ahora sería el mejor momento para estrenarme. Voy con la presión de saber que necesitamos el triunfo, pero con el deseo de dejarme todo en el parqué, como el resto del equipo, por todo lo que se juega el club. Eso es lo más importante, más allá de que sea especial para algunos volver a Málaga.

-¿Por dónde cree que pasará el encuentro?

-Igual que suspendimos el examen final en Santiago por esa falta de sacrificio, deseo y actitud, ahora tenemos un examen de recuperación en el que la ilusión, la actitud, el deseo y el sacrificio tienen que estar en nuestro ADN durante los 40 minutos del encuentro. Sería imperdonable hacer un partido en Málaga como el del Obradoiro. Aprendimos de ello y todos saldremos con las ideas claras de lo que hay que hacer.