Acelerón sin éxito por Dembele

Si el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain parecía por momentos una novela interminable, el elegido por el Barcelona para sustituirlo, Ousmane Dembele, va camino de convertirse en el protagonista de otro gran culebrón.

El francés, de 20 años, se declaró ayer en rebeldía con su club, el Borussia Dortmund, al ausentarse del entrenamiento matutino. Más tarde, el equipo alemán lo suspendió de forma provisional y también confirmó que rechazó una oferta del Barcelona.

Dembele no entrará en la convocatoria de Bosz para jugar la primera ronda de la CopaEl club alemán considera que su delantero vale más de lo ofrecido por el Barça

Aunque algunos medios españoles aseguraron que el Barcelona aún no recibió los 222 millones de euros por el traspaso de Neymar -el más caro de la historia del fútbol-, el club azulgrana no quiere perder el tiempo y aceleró en las últimas horas para hacerse con los servicios de Dembele.

El galo se dejó seducir y su decisión de no acudir al entrenamiento del Dortmund deja clara su postura: quiere vestir de azulgrana la próxima temporada

"Ousmane Dembele faltó al entrenamiento de forma injustificada y obviamente ha decidido dar ese paso", señaló el director deportivo del Dortmund, Michael Zorc, tras anunciar la suspensión del jugador.

Por ello, Dembele no podrá entrenar a las órdenes del técnico Peter Bosz, ni entrará en la convocatoria para el encuentro de mañana ante el Rielasingen-Arlen en la primera ronda de la Copa.

Así, el francés aguardará lejos de sus compañeros el esclarecimiento de su futuro, aunque lo hará en Dortmund, de acuerdo a lo que dijo Zorc, negando ciertas informaciones que apuntaban a que había abandonado la ciudad alemana.

De acuerdo con el diario deportivo L'Equipe, el futbolista habría viajado a Barcelona para firmar en las próximas horas un contrato a largo plazo con el conjunto catalán.

Lo cierto es que el francés llegó hace justo un año al Dortmund después de que su todavía equipo pagara 15 millones de euros al Rennes. 12 meses después, la cotización del delantero se multiplicó por diez y, de acuerdo a varios medios alemanes, la cifra de su fichaje podría rondar los 150 millones de euros.

En una reunión entre representantes del Dortmund y del Barcelona, el club azulgrana trasladó una oferta, cuya cifra se desconoce, que los alemanes rechazaron.

"No correspondía con el extraordinario valor futbolístico del jugador, y tampoco con la actual situación económica del mercado de fichajes europeo", informó el club a través de un comunicado.

Con esa "actual situación económica", el Borussia alude a la locura que impera hoy día en el fútbol europeo por cuenta de los fichajes, con traspasos cercanos a los 100 millones de euros por futbolistas que no siquiera están entre los diez mejores del mundo.

De todas formas, el Dortmund calificó de "improbable" el fichaje de Dembele por el Barcelona. El hecho de que hasta ayer el club español no presentara otra oferta hace que actualmente no se cuente con un traspaso y "éste sea bastante improbable", agregó la entidad alemana.

El escrito se dio a conocer unas horas después de que Dembele no se presentara al entrenamiento con su equipo y alimentara así los rumores sobre su posible fichaje por el Barcelona.

"Soy totalmente sincero: no tengo ni idea de por qué Dembele no vino", reconoció Bosz en la rueda de prensa posterior al entrenamiento. "No sabemos dónde está. Intentamos localizarlo y esperamos que no le haya ocurrido nada malo", añadió.

No le había ocurrido nada malo al jugador. Simplemente estaba dando un primer paso para convertirse en futbolista del Barcelona y poder unirse así a la plantilla que lidera Leo Messi, en plena búsqueda de su fichaje estrella en este mercado estival.