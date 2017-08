Aída Bartolomé es la segunda

El C.W. Dos Hermanas anunció la contratación de Aída Bartolomé, segundo fichaje del División de Honor femenino de cara a la temporada 2017-18, y que firma con los nazarenos por una temporada. La boya bilbaína recala en tierras andaluzas después de jugar la pasada con el USB Burdeos de Francia, en el que logró 11 goles en 21 partidos, y con el que consiguió los sucampeonatos de Liga y Copa.

"Afronto esta oportunidad con mucha ilusión. Después de jugar un año en Francia, en la que ha sido una gran experiencia que me ha hecho crecer mucho tanto dentro como fuera del agua, tenía ganas de regresar a la competición española ya que es una de las más prestigiosas del mundo. Además, hacerlo en División de Honor es un sueño hecho realidad", comenta la nueva jugadora del Dos Hermanas, que debutara en competición nacional española con 15 años.

A sus 23, la jugadora leioztarra, que llegó a entrar en una preselección para el Mundial júnior, recala en el estandarte del waterpolo andaluz con la intención de reforzar su defensa, aunque sin dejar de lado sus cualidades ofensivas.

"Por lo general juego de cierre, aunque puedo hacerlo en muchas posiciones, según lo que el equipo necesite de mí. Sin duda, mi fuerte es la defensa, donde aporto más, algo que me encanta. Y es que si te marcan cero goles, empatas o ganas. Pero eso no significa que no me guste atacar, como demostré en mi última temporada en Leioa. Fue un año muy bonito que espero que pueda volver a repetirse. Estoy deseando empezar el día 28 con el Dos Hermanas", concluyó Aída.

Por su parte, Tiago Santos, técnico nazareno, valoró positivamente la llegada de Bartolomé. "Su polivalencia también nos puede beneficiar en ataque", apuntó el entrenador luso.