"Aire fresco" al final

No hay nada como una ristra de derrotas para viciar el ambiente de trabajo en cualquier grupo de deportistas que se precie. Es lo que inevitablemente ha sucedido en el Betis Energía Plus después de sucumbir en seis partidos consecutivos, de ahí que la llegada al plantel de dos nuevos jugadores propicien una deseada brisa, una corriente de "aire fresco", a decir del director deportivo del club, Berni Rodríguez.

Con el casillero adornado por una escasa cifra de siete victorias y con una salvación no imposible pero todavía por ver -no se diga ya el objetivo marcado por Zan Tabak y el club de la docena de victorias-, el club verdiblanco no ha esperado más y ha puesto en práctica al fin el citado "peinado" del mercado de fichajes en el que no había dejado de estar ocupado, según los portavoces de la entidad verdiblanca.

Pero ya llegaron los nuevos. Dos, mejor que uno, por si cabía la duda de que al equipo le faltaban esos "puntos en las manos" en los que ha insistido Tabak durante toda la campaña y ciertos retoques en defensa que tanto DeAndre Kane como Aleksandar Marelja han venido a aportar.

Aunque son dos las nuevas caras en el equipo, nadie porfiaría en que el plan de los dirigentes béticos ha sido el de incorporar a una multitud. Son tales las flaquezas del equipo que Kane puede actuar como base y como escolta, destacando en los anteriores equipos en los que ha militado por su capacidad anotadora, su no poca habilidad para la asistencia y un fuerte en el rebote.

El exterior estadounidense, nacido en Pittsburgh, destaca por su capacidad para cazar los rechaces del aro (ha sido el segundo mejor reboteador de la Eurocup hasta el Top16). En ese sentido, Kane apuntó que "es uno de mis puntos fuertes. El rebote ha sido clave en mi carrera y creo que es algo fundamental para ganar partidos. Y no creo que sea sólo cosa de los hombres altos", declaró el nuevo fichaje bético

En sus primeras palabras, Kane mostró los habituales buenos deseos propios de los recién llegados: "Vengo a intentar ayudar al equipo de la mejor manera que pueda. Para mí esto supone una gran experiencia en un gran club que tiene mucha historia. Necesitamos que el club esté lo más arriba posible en una liga muy potente. Haré lo que me pida el entrenador. Venir al Betis Energía Plus es un paso importante para mí en este momento".

Igual que Kane, Aleksandar Marelja puede actuar como cuatro y como cinco, como pívot y como ala-pívot, ese cuatro y medio que se denomina en el baloncesto. Con sólo 24 años, Marelja concedió una particular relevancia a la "historia que tiene este club. Estoy muy contento de estar aquí. Daré el cien por cien de mi capacidad en cada entrenamiento y en cada partido por llevar al equipo a posiciones más altas".

El interior serbio, nacido en Belgrado, expresó igualmente sus ganas de lucirse en una competición como la española: "La Liga Endesa es una de las más fuertes del mundo y los mejores jugadores están aquí, por lo que es un gran reto para mí", señaló.

Los dos jugadores posaron con la elástica verdiblanca y los dorsales que lucirán en la espalda, el 2 en el caso de Deandre Kane; y el 46, en el de Marelja. A la hora de presentarlos, el director deportivo malagueño, Berni Rodríguez, declaró su deseo de que los nuevos ayuden a frenar la "racha negativa" en la que el equipo está "inmerso". "Kane y Marelja suponen el aire fresco que necesitamos para darle la vuelta a esta situación". Destacó de ambos su versatilidad, mientras que de Kane subrayó sus "números espectaculares" y "capacidad defensiva".