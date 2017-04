Alejandro Martínez: "Si el equipo no muerde, muerdo yo"

Comienza la cuenta atrás del Betis Energía Plus. El equipo sevillano se juega la salvación en las cinco jornadas que quedan y Alejandro Martínez, que se hizo cargo del plantel hace poco más de una semana, tiene claro que a los suyos sólo les quedan finales por delante. Todas importantes. Todas ganables, "siempre que se crea en ello".

"Hay que jugar lo más parecido posible a como lo hicimos ante el Real Madrid, quitando el final del último cuarto y el inicio del segundo. Apretamos y llegamos a ponernos con 76-72 y con claras opciones. Tenemos que conseguir que la mentalidad sea la de los inicios del partido y de la segunda parte. Ésa debe ser la línea. Hay que creer que se puede ganar", manifestó el preparador verdiblanco, que considera clave "jugar con más regularidad y sin picos de euforia o hundimiento tan acusados, porque en una liga como ésta te condenan". "Las desconexiones son cosas que ahora no nos podemos permitir".

"Hay dos cosas en las que no creo. La suerte y la presión. La presión no es más que una excusa que se usa cuando no se da lo máximo. Si haces todo lo que tienes que hacer te olvidas de esa presión. Así ganaremos partidos. El equipo saldrá a morder y si no les morderé yo a los jugadores", exclamó.