¿Anécdota o algo más?

Toda derrota obliga a una reacción inmediata cuando se habla de un equipo de la exigencia del Real Madrid, y hoy sus hinchas confían en que la caída ante el Sevilla quede en anécdota mientras sus rivales suspiran con el inicio de un bache.

El entrenador blanco, Zinedine Zidane, está ante una situación inédita desde el pasado 6 de abril, cuando sumó su anterior derrota antes de perder el domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ahora, como entonces, el técnico francés debe gestionar las emociones y encontrar algunas soluciones tácticas.

El partido de Copa ante el Celta servirá para comprobar cómo le afecta volver a perder

El técnico es un hombre de respuestas sencillas para preguntas difíciles. Cuando le cuestionaron sobre el peso de perder tras 40 partidos invicto, Zidane respondió: "Sabíamos que un día iba a pasar esto". No le viene mal a un club tan ruidoso como el Real Madrid introducir algo de calma.

Desde luego, el conjunto blanco, todavía líder de la Liga, padeció ante el Sevilla situaciones poco habituales. Por ejemplo, Sergio Ramos se marcó el primer autogol desde que es jugador del Real Madrid. Además, un equipo tan habituado a las remontadas épicas sufrió esta vez en sus propias carnes lo que es perder un encuentro que tenía ganado a cinco minutos del final.

Sin embargo, Zidane sí tiene algunos motivos para la preocupación. "Nos relajamos cuando marcamos nuestro gol", reconoció el lateral brasileño Marcelo. Y esa relajación es algo que viene repitiendo el conjunto blanco durante esta temporada.

Y si hay un jugador señalado en la derrota, ese es el portero Keylor Navas. El diario Marca aseguró que "el Keylor de esta campaña no se parece en nada al de hace un año, en el que repleto de confianza cumplía con el papel asignado a un guardameta de un grande, el de salvar partidos y ganar puntos".

Así, se le achaca responsabilidad en los dos goles que recibió su equipo: en el primero, por no salir en el lanzamiento de una falta al área; y en el segundo, por estar mal colocado.

Lo que evidenció Zidane es que su rostro no cambia. Ni en la victoria ni en la derrota. Sabe que el fútbol no se detiene, que no cabe festejar ni lamentar en demasía. "No va a cambiar nada, y ganando tampoco habría cambiado nada. Tenemos que digerir la derrota. No gusta a nadie perder y menos de esta manera. Pero es el fútbol, hay que aceptarlo y pensar en el miércoles", analizó tras la derrota ante el Sevilla.

Efectivamente, el Real Madrid jugará el miércoles en casa la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Delante estará el Celta, un equipo que esta temporada ya fue capaz de ganar 4-3 al Barcelona. Entrenado por el argentino Eduardo Berizzo, se trata de un conjunto que encuentra un buen número de similitudes con el Sevilla: intensidad, valentía, riesgo, gusto por el ataque. Será el momento de ver si el Real Madrid aprendió de la derrota, si la digirió bien. De otra forma, alimentará de gasolina a sus rivales.