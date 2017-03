Antetokounmpo se disfrazó de DikembeCien días para el aperitivo del MundialEn Sierra Nevada aún se vive el invierno

Fue una de las frases más reconocibles del mundo del baloncesto. El "Not in my house" de Mutombo se pronuncia aún y ayer, el griego Giannis Antetokoumpo se disfrazó del mítico pivot para taponar a Willy Hernangómez. Al final, los Bucks ganaron a los Knicks (104-93).

El Mundial de Rusia está mucho más cerca de lo que parece. De hecho sólo faltan 100 días para que llegue ese ensayo oficial que es la Copa Confederaciones. Y mientras se va perfilando todo, el estadio San Petersburgo acogió con ruido la activación de la cuenta atrás.

Mientras que en Sevilla el mercurio supera con holgura los 25 grados, en la estación granadina de Sierra Nevada se apura la temporada de invierno con los Campeonatos del Mundo de snowboard y freestyle. Un poco de aire fresco para este calor que ya se deja caer.