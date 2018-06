Antonio Herrera, en el horizonte

"Estamos apostando bastante alto por las personas que deben configurar la nueva estructura y creo que en breve, en no más de diez días, esperamos tener ya soluciones avanzadas y suficientemente relevantes para contarlas", expresó Ramón Alarcón, consejero encargado de la sección de baloncesto y director general del Betis. Y es que desde que se consumara el descenso a LEB Oro los movimientos en el club no han parado. Unos, oficiales, como la salida del ex director deportivo, Antonio Alonso, y otros en silencio y con pausa que se verán reflejados la próxima semana.

En este sentido, lo primero que se hará es anunciar la contratación de un director deportivo, que lleve el peso de la entidad en el día a día. Y a partir de ahí, caerán las piezas. La primera, claro, será el entrenador, que trabajará de la mano del director deportivo para llevar al equipo de nuevo a la ACB y un nombre que suena con fuerza es el del técnico sevillano Antonio Herrera.

El preparador hispalense ha sido asistente en el Unicaja con Joan Plaza las últimas cinco campañas y con la salida del catalán del conjunto costasoleño él finaliza también su etapa en el cuadro malagueño. Sus caminos se separan. A Plaza no le faltarán propuestas, pero Herrera quiere dar un paso adelante y puede hacerlo en el Betis Energía Plus. Es bético, lo ha reconocido abiertamente, y ya ha tenido conversaciones con representantes del club para analizar la situación y su posible incorporación.

Sevillano, sobradamente preparado y con experiencia en todas las categorías del baloncesto nacional. El perfil encaja pensando en un futuro en el que crecer. Herrera (2/11/1975) ha decidido que ha llegado el momento de volar solo de nuevo. Comenzó su trayectoria en el baloncesto profesional en 2003 en el Pozuelo de LEB Plata, con el que llegó a jugar los play off de ascenso. Se incorporó como técnico ayudante en ACB en el Forum Valladolid con Paco García y después fichó por las categorías inferiores del Real Madrid, donde ya coincidió con Plaza, que pronto lo reclutó para el primer equipo. En noviembre de 2007 fue valiente y se fue al último clasificado de la LEB Bronce, el Tíjola (Almería), al que primero salvó y después ascendió a LEB Plata, participando después en los play off de LEB Oro, categoría que conoce al dirigir también al Básquet Coruña, al que llevó también a disputar la fase de ascenso.

Se trata de un entrenador, pues, con experiencia en todas las categorías del baloncesto nacional y deseoso de tener una buena oportunidad de demostrar su valía. En círculos cercanos comenta que tiene una posibilidad real y bonita de entrenar en LEB Oro y su deseo es tomar las riendas de un equipo tras un largo periodo como asistente.

No obstante, en el Betis Energía Plus, pese a los contactos, lo primero será la elección de un director deportivo, que parece hecho a falta de oficialidad.