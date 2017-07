De San Pablo a las estrellas

El final de la temporada en la ACB no ha marcado para Manuel Valdivieso el comienzo de las vacaciones. Ha sido todo lo contrario. Hasta ahora en la nómina de fisioterapeutas del Betis Energía Plus, antes Club Baloncesto Sevilla, este sevillano de 33 años, macareno, abandona San Pablo para unirse a la constelación de la NBA. Su próximo destino será convertirse en la sombra de Kristaps Porzingis, nada menos. "No sólo seré su preparador físico sino que me ocuparé de aspectos generales de todo tipo", explica Valdivieso, en un trajín continuo en las últimas semanas entre Sevilla, Barcelona y Letonia.

Valdivieso ha sido un fisioterapeuta atípico. En su condición de antiguo jugador de baloncesto en la élite -debutó con la camiseta cajista con tan sólo 18 años en la temporada 02-03-, su aportación no se limita al trabajo en la camilla. Siempre ha ido más allá. "Haber sido jugador me ayuda a analizar con más elementos y con otros criterios. Es más fácil para mí ponerme en la piel del jugador que está en la cancha que si tuviera que trabajar para un torero, por decir algo; quizá sea ése el valor añadido", señala.

Seguramente sea ésa la razón por la que Porzingis, todo un astro ya en los Knicks, haya depositado su confianza en Valdivieso para que se convierta en su preparador personal. El sevillano se estrenará en primer término en el Eurobásket, en el que viajará junto a la expedición letona, y más adelante lo hará en Nueva York, si el mercado de fichajes lo permite. La noticia no es tal. No es el primer fisioterapeuta español que trabaja en la Liga profesional estadounidense. Con Calderón trabaja otro preparador español, como español es también el de Ricky Rubio.

"Tendemos a pensar que lo de fuera es siempre mejor. Porzingis mismo, que tiene acceso a lo que quiera, ha confiado en mis servicios por delante de los cientos de profesionales de los que dispone allí. Hablando con unos y con otros, los jugadores valoran mucho a los fisios españoles. Algo bueno haremos aquí", dice.

Valdivieso elogia a Porzingis como hacen quienes lo han conocido. No sólo es su carácter afable, su anómala impronta mitad meridional, mitad báltica, también es su actitud ante el trabajo. "Tiene valores que hoy día no se ven. Y es algo innato. Porzingis parece un soldado en una misión: nadie ha trabajado nunca más que él. Por eso está donde está. Y aún no ha llegado a la cima de sus posibilidades", añade.

El preparador deja San Pablo para asaltar los cielos, éste sí, aunque lo haga con la cruz del descenso del Betis. "A perro flaco todo se vuelven pulgas", resume. De inicio se marcha con su hijo y con su mujer una sola temporada. La adaptación será un reto, pero lo será también "lo profesional y lo vital". Las estrellas lo esperan.