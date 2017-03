A Tailandia con la maleta llena de ilusión

Con sólo 14 años, Sofía Martos (26-06-02, Coria del Río), puede presumir de haber recorrido buena parte de España y otro tanto de Europa para participar en decenas de competiciones de muay thai o boxeo tailandés, un arte marcial que se caracteriza por combinar técnicas de piernas, brazos, pies, rodillas y codos. Por eso no es de extrañar que Sofía, a la que le encanta montar en avión, esté más que acostumbrada a hacer la maleta para demostrar su valía en el ring. Sin embargo, cuando hace unas semanas supo cuál iba a ser su próximo destino, no había desplazamiento anterior que pudiera hacer frente a lo que la aguardaba.

"Es que aún no me creo que vaya a Tailandia, es un sueño hecho realidad", revela la joven, quien compite en la categoría júnior y hace unos días se mostraba impaciente por tocar tierra en el país asiático. "Hasta que no aterrice voy a seguir sin creérmelo", añadía. Y hoy mismo ese sueño se ha hecho realidad.

Sofía tiene por delante dos semanas de lo más intensas. "No sé cuántos combates voy a tener, pero sí que estarán luchadoras muy buenas y que voy a ir a por todas para llegar lo más lejos posible", avisó decidida. Y entre asalto y asalto, también quedará tiempo para conocer tan exótico lugar. "No sé mucho de Tailandia aparte de que es la cuna del muay thai y estoy deseando conocerlo. Cuando le dije a mis amigas que iba a ir tampoco se lo podían creer. Todas me pidieron que las llevara en la maleta", recuerda entre risas.

Como eso es imposible, parece que las jóvenes se han contentado con que les traiga un recuerdo. "Me han dicho que haga fotos, que les compre una postal, o si no, que les lleve una piedra, lo que sea, pero que sea de Tailandia", cuenta una emocionada Sofía, que a buen seguro cumplirá alguna de las peticiones de sus amigas, aunque a ninguna de ellas les interese mucho qué es y en qué consiste el muay thai. "Tampoco mis profesores conocían este deporte. Todos piensan que va de luchar y de hacerse daño. Yo les digo una y otra vez que no, que llevamos protecciones, y que es verdad que es un deporte de contacto, pero que por encima de eso está la técnica. Aun así, les cuesta entenderlo", explica.

A los amigos y conocidos de Sofía también les choca que sea una luchadora en el cuadrilátero dada su apariencia tímida y tranquila. "Siempre he sido muy callada, de las que no dan la nota, y claro, cuando cuento que lucho la gente no se lo cree", apunta. Por eso su nombre de guerra, Sweet Killer, le viene como anillo al dedo: "Ese apodo me ha acompañado desde que competí por primera vez en el extranjero. Fue en Inglaterra y tenía cinco años. Un entrenador inglés me vio pelear y le dijo a mi tío que por cómo lo hacía y por cómo aparentaba ser que encaja muy bien conmigo. Y tenía razón. Por eso sigo siendo Sweet Killer".

Su tío, Jaime Cantos, es también su entrenador. Él descubrió las aptitudes de una jovencísima Sofía, que con apenas dos años ya practicaba defensa personal. De ahí pasó al kick boxing -deporte de contacto de origen japonés que mezcla las técnicas de lucha con las de algunas artes marciales como el kárate y el boxeo tailandés- y, posteriormente, al muay thai. "Mi tío es como mi padre, nos llevamos muy bien. Aunque se pone muy nervioso cuando compito. Y mi madre también, ella hay veces que no puede verme porque lo pasa mal", revela.

Tío y sobrina aguardan con emoción el inicio de los combates. Las mejores luchadoras del mundo se han dado cita en Tailandia y Sofía Martos, que destaca por su técnica y su buen hacer en el ring, pero también por su madurez y responsabilidad, confía en seguir ampliando su lista de viajes y, lo más importante, aumentar su colección de trofeos. Quizá dentro de dos semanas su maleta pese más en comparación con la del viaje de ida, y no sólo por los souvenirs -o las piedras- que lleve a sus familiares y amigos. Porque aunque la mayoría no la puedan acompañar en esta aventura, todos estarán pendientes de los éxitos que coseche su coriana más luchadora.