Bale regresa a un líder lanzado

El Real Madrid batió un nuevo récord en su firme camino al título de LaLiga Santander, en el 42º partido consecutivo en el que marca, ante un Espanyol al que derrotó gracias al efecto positivo de las rotaciones, la oportunidad aprovechada de Álvaro Morata, el orden o el regreso a lo grande de Gareth Bale.

Las claves del triunfo firme del Real Madrid fueron:

1. El efecto de las rotaciones. Zinedine Zidane ha conseguido tener a todos sus jugadores enchufados. Realizó hasta siete cambios y el rendimiento global del conjunto no lo notó. El Real Madrid no jugó con la intensidad mostrada ante el Nápoles, pero fue dominador absoluto del partido sin jugadores en el once de la importancia de Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Luka Modric o Karim Benzema. El técnico francés señala como una de las claves del éxito hacer sentir a todas sus piezas importantes, repartiendo roles pero también minutos para hacerlos partícipes.

2. Morata y la oportunidad aprovechada. Venía de jugar tan sólo 90 minutos en los siete últimos partidos del Real Madrid en una pérdida de protagonismo que inevitablemente, le lleva a Álvaro a replantearse su futuro. En su primera titularidad de 2017 demostró que tiene hambre y que luchará por más, nunca bajará los brazos. Luchó cada balón como si fuese el último, inició una buena presión sobre el rival que provocó que el Espanyol apenas superase el centro del campo en todo el partido y aportó el tanto que abrió el camino al triunfo con un buen testarazo. La competencia con Benzema aumenta. El francés es el elegido de Zidane pero no puede relajarse.

3. El orden.Sin excesiva brillantez ni la pegada de otros días contra el Espanyol, en ningún momento del partido el público del Santiago Bernabéu temió por el resultado. La clave fue el orden de sus jugadores sobre el terreno de juego, la unión de líneas que consiguió anular al rival y la superioridad en el centro del campo con Toni Kroos de ancla más el desgaste defensivo de Mateo Kovacic e Isco Alarcón. Lograron que la fase ofensiva del rival brillase por su ausencia y que Kiko Casilla solo tuviese que responder a un disparo en todo el partido.

4. Bale regresa a lo grande. Jugando en su posición natural, de extremo izquierdo, el sufrimiento de 88 días alejado de los terrenos de juego encontró su recompensa con el cariño del madridismo, que le ovacionó desde que comenzó su calentamiento, y con un gol que sentenció el encuentro. Al puro estilo Bale, explotando su velocidad punta en una larga carrera con desmarque al espacio y resolución de la jugada con un zurdazo inalcanzable para Diego López. Zidane recupera a una de sus grandes estrellas en un momento clave de la temporada. Poco a poco irá ganando ritmo para mostrar su mejor versión.

5. Las asistencias de Isco. De maravillar en El Sadar pasó a la suplencia y la ausencia de minutos en uno de esos partidos que ningún jugador se quiere perder, frente al Nápoles en Liga de Campeones. No le afectó mentalmente y en su vuelta al once Isco volvió a dejar los mejores detalles del encuentro con dos pases de gol decisivos.