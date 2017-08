Beitia, esperanza y dudas por igual

Fue oro olímpico en salto de altura en Río 2016 y a Londres llegó con la responsabilidad de mantener alto el pabellón nacional. Ruth Beitia debuta en los Mundiales de la capital británica concentrando casi todas las esperanzas de medalla del atletismo español. Viene siendo así desde que la veterana saltadora cántabra se colgó la primera de las 16 grandes preseas que acumula, una plata en el Europeo de pista cubierta de 2005 en Madrid. Pero esta vez las cosas no están tan claras. Tras pasar por "cuatro meses horrorosos" de lesiones, Beitia afronta sus octavos campeonatos mundiales sin saber qué puede dar de sí el Estadio Olímpico de Londres.

"En las últimas semanas me entrené mejor, pero no sé lo que va a pasar en la competición. Esto es algo inquietante para mí. Porque otras veces sabía que iba a luchar por medallas o por otro objetivo concreto. Ahora no. Tendré que tirar de experiencia", añadió.

Su nombre, sin embargo, aparece entre las claras favoritas a subirse a un podio, aunque el primer puesto parece que será cosa de la rusa Mariya Lasitskene. "Ahora ella está en otra órbita y las demás tendremos que conformarnos con luchar por las otras medallas", asumió la española, que este año sólo superó el listón de los 1,98 metros bajo techo.

Con 2,06 esta temporada, Lasitskene (antes Kuchina) es la única mujer que ha saltado por encima de los dos metros al aire libre en 2017. Campeona mundial ya en Pekín 2015, la rusa de 24 años ganó de manera consecutiva sus 24 últimas competiciones y podría buscar el récord mundial que ostenta desde 1987 la búlgara Stefka Kostadinova con 2,09 metros, algo impensable hoy en día.

Las condiciones climatológicas de Londres no parecen las mejores para lograr semejante gesta, si bien para hoy las previsiones anuncian algunas horas de sol y una temperatura primaveral. Además de Lasitskene, la lituana Airine Palsyte registró 2,01 en el Europeo indoor para privar a Beitia de otro oro continental. La estadounidense Vashti Cunningham, la joven (19 años) campeona del mundo bajo techo, se quedó en los 1,99, su mejor registro de siempre.

Las acompañantes de Beitia en el podio olímpico de Río 2016, Mirela Demireva y Blanka Vlasic, no estarán sobre el tartán. La búlgara no logró la marca para los mundiales y la bicampeona mundial croata no compitió en lo que va de año por lesión.

Así las cosas, y con varias atletas que lograron franquear la barra de los 1,97, Beitia debería estar entre las mujeres que lucharán por salir con metal de la capital británica. Respecto a sus rivales, la campeona española tiene la ventaja de su experiencia. A sus 38 años afronta su octavo Mundial y será la más veterana de todas las participantes en la prueba. Curtida en mil batallas similares, la capitana española sabe cómo manejar los tiempos, los nervios y la presión.

Si la campeona olímpica falla, toda las miradas se posarán en Miguel Ángel López, el vigente campeón del mundo de los 20 km marcha, que saltará al ruedo el domingo, en el último día de competición, con toda la presión.