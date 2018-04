El Betis quiere la Copa y el Sevilla, la salvaciónEl Morón busca en Ávila su segunda oportunidad

Un punto necesita el Betis Féminas para certificar matemáticamente su clasificación para la Copa de la Reina. Sumarlo es el objetivo prioritario del equipo que dirige María Pry, que hoy (12:00) recibe al Granadilla Egatesa.

Si no lo consigue, el Betis aún podría sellar su clasificación si la Real Sociedad, octava, o el Madrid CFF, noveno, no ganan sus respectivos partidos. Pero las verdiblancas intentarán hacer los deberes y no pensar en lo que ocurra en campos ajenos.

Precisamente el Madrid se verá las caras en la ciudad deportiva Ramón Cisneros Palacios con el Sevilla, en una cita que puede ser determinante para las pupilas de Paco García en pos de certificar la permanencia.

Las sevillistas deberán puntuar ante el conjunto madrileño, toda vez que el Zaragoza CFF consiguió vencer ayer al Athletic (2-1). Aún dependen de sí mismas para alcanzar la tranquilidad absoluta. Enfrente, además, estará un rival en crisis, que encadena cuatro derrotas consecutivas.

El tren de los play off arrancó a toda velocidad y no para. Sin apenas descanso para reponerse, el Aceitunas Fragata Morón y el Ávila vuelven a la carga hoy (19:00) con el segundo partido de la eliminatoria, que se decanta, de momento, por el lado abulense.

El encuentro del viernes dejó sin premio una de las mejores primeras partes a domicilio de la temporada del Morón, con el tipo de defensa que exigían las circunstancias y que tiene que continuar para poder ganar en el Carlos Sastre.

La buena noticia es que al conjunto aruncitano se le vio muy concentrado. Sólo la falta de acierto en ataque le impidió cerrar el partido y conseguir una victoria que habría tenido mucho peso psicológico.