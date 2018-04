El Betis Deportivo quiere un triunfo que cimente la remontadaEl Écija busca dar un paso adelante en la batalla por la salvación

El Betis Deportivo buscará ante el Cartagena una victoria que impulse sus esperanzas de lograr la salvación. Una permanencia que ahora mismo se ve complicada, a cuatro puntos, pero que los de José Juan Romero confían en lograr.

Después de cuatro empates consecutivos para un total de cinco encuentros sin lograr la victoria, el Cartagena llega a la ciudad deportiva con hambre de sumar algo positivo. En su mano, la posibilidad de alzarse con el liderato de nuevo.

Pero eso no incumbe al filial bético, que debe centrarse y focalizarse en sólo hacer su partido para lograr la victoria. Nada que no sean los tres puntos vale sobre el césped de la ciudad deportiva. De no lograrlo, el descenso a Tercera División estaría más cerca.

"Hay que terminar muriendo. Si después no llegamos a conseguirlo por la causa que sea que sea y morimos tocará afrontarlo, pero aquí nadie va a bajar los brazos. No cabe duda de que es lo mínimo que merece este escudo", explicó José Juan Romero en la previa del partido.

Para el técnico de Gerena, el regreso de Aitor es una buena noticia: "Cada vez está mejor y es un argumento vital para nosotros".

Tras el inoportuno tropiezo el pasado fin de semana frente al San Fernando, el Écija buscará un reconfortante triunfo ante el Granada B que permita dar un paso en pos de la permanencia. Con todo, el equipo de Marc Domínguez sabe que su colchón de cuatro puntos permitiría un tropiezo. Aunque mejor evitar sustos innecesarios.