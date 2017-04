Sanabria, con la amenaza del quirófano

Más problemas para Víctor y para el Betis. Tony Sanabria, el refuerzo estrella de este año, podría decir adiós a la temporada debido a las molestias de pubis que lo han venido afectando desde el comienzo de la Liga. El paraguayo, que se ha perdido los dos últimos partidos por unas molestias en el abductor, viajará mañana a Italia para ser revisado por los doctores de la Roma y decidir un posible paso por el quirófano, según ha informado el propio club verdiblanco.

"Los servicios médicos del Real Betis y Tonny Sanabria han decidido que el delantero paraguayo viaje mañana a Roma para contrastar con el cuerpo médico de la AS Roma el protocolo de actuación que le ha recomendado el club bético para solventar sus problemas de pubis, origen último de la entesitis que padece en el abductor derecho. El jugador no ha podido participar en los últimos encuentros como consecuencia de esta lesión que de acuerdo con el diagnóstico médico viene provocada por la pubalgia que ha padecido esta temporada. Sanabria siguió inicialmente un tratamiento conservador, pero ahora se estudian otras alternativas para acabar definitivamente con las molestias, de ahí que el jugador vaya ser revisado también por los servicios médicos de la AS Roma", ha señalado el club en un comunicado.