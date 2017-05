Víctor, entre la crispación y el objetivo cumplido en su adiós

Víctor Sánchez del Amo se ha despedido hace unos minutos del Betis, acompañado por el director deportivo, Miguel Torrecilla, y, tras agradecer el trato de la entidad, ha señalado la crispación que rodea al club como una dificultad añadida a su trabajo. “En las circunstancias que hemos trabajado no es poca cosa salvar al equipo con tanto margen de antelación”, ha indicado el técnico, que también ha lamentado, en un extenso discurso, no haber tenido la oportunidad de iniciar la pretemporada del próximo año.

“En primer lugar, muchas gracias al club, a los asistentes de esta finalización de vinculación con el Betis. Muchas gracias a la directiva, al presidente, que hemos estado despidiéndonos de los jugadores. A todos los departamentos del club. Llegamos aquí con una ilusión tremenda en este proyecto, hemos encontrado una predisposición para trabajar en grupo como nos gusta a nosotros. Cuando asumimos venir al Betis sabíamos la dificultad por la que viene atravesando el club en estos años. Hablamos de una propuesta de trabajo por una temporada y la segunda se ponía por objetivos. Teníamos muy claro el reto, había una planificación de la que no habíamos participado, las circunstancias no eran favorables y estábamos dispuesto a asumir el reto de aportar soluciones si se nos garantizaba que tendríamos una pretemporada, como así fue finalmente. Entendíamos que ahí estaría el salto de calidad. Agradecemos al club la oportunidad. Hemos tenido la máxima ilusión. Nos llevamos un aprendizaje tremendo de todo este tiempo aquí.

Sabíamos que veníamos en un contexto complicado, un escudo importantísimo, que en su historia ha hecho grandes cosas. Pero hay que mirar la situación real del equipo, el escudo está a una altura y el equipo a otra. Hay que trabajar para llegar a esa altura y eso requiere un proceso. Nuestras vistas estaban en la próxima temporada, encontrando soluciones en ésta, pero apuntando a la siguiente. Hasta la semana anterior al Leganés ha habido reuniones de trabajo de futuro. Nuestra ilusión era afrontar este proyecto y no sentimos resquemos ni rencor contra nadie del Betis. Estamos agradecidos de formar parte de esta familia.

Le hemos propuesto cambios a los jugadores que significaban arriesgarse y han sido valientes al seguirnos. En un ambiente en el que mira todo con lupa y hay una tensión constante. Nos han hecho disfrutar. Al hilo del último partido que ha precipitado los acontecimientos, o era una decisión que ya estaba tomada como dijo el presidente. Lo entendemos perfectamente. Hemos sentido la confianza en nuestro trabajo hasta el final. Después de ese resultado, en el estado de crispación del club por esos malos resultados. Hemos tenido una irregularidad en los resultados, y está el problema político que hay en el club. Las últimas noticias lo confirman, con esos movimientos que generan inestabilidad y afectan al plano deportivo. En nuestra opinión, hemos analizado el partido de Leganés y no hay duda sobre la actitud de los jugadores. Es normal el estado de enfado es muy fácil caer en ese comentario de falta de actitud. La causa de la bajada de rendimiento obedece a un desgaste físico que ha sido brutal. Desde el primer partido de Liga en casa el equipo ha sufrido la presión de miedo a fallar y eso tiene un desgaste muy grande. Ese miedo que existe en la entidad de irte a Segunda también ha existido esta temporada. No están acostumbrados a esa presión. No es la afición la responsable de nada. Son la principal víctima a lo que está pasando. Obedece a la pérdida de ilusión, año tras año no se consiguen la expectativas. Es una pena el sufrimiento de frustración que tiene esta afición. El equipo hizo el último esfuerzo en las dos últimas victorias, después de un gran desgaste emocional. La plantilla es muy joven, muy nueva. Incluso los más veteranos no están acostumbrados a vivir eso.

Es un proceso que ha devorado a presidentes, directores deportivos, entrenadores, plantillas... Nuestro trabajo se ha dedicado a buscar soluciones. Desde que se firmó el pacto o acuerdo, para mí ahí se ha producido un punto de inflexión en la crispación, por el enfado de la afición, que sólo ve problemas. Da igual ir ganando 2-0 a Osasuna, el ambiente era muy crispado. El partido con el Eibar, que se sacó adelante, el ambiente fue muy complicado. La falta de gol ha sido otro lastre, por no contar con la máxima apuesta, Sanabria, por problemas físicos ni el rendimiento que se esperaba. Toda la responsabilidad del gol estaba en Rubén, que nos ha dado muchísimo pero no puede tenerla toda.

Los resultados no han sido regulares. Hemos tenido muchas equivocaciones, también aciertos. En este ambiente, en el que en temporadas anteriores ha visto como el equipo se ha ido a Segunda, salvarlo a falta de cinco jornadas permite al club trabajar en el futuro. Los números hay que verlo con tu competencia. Estamos destituidos por la consecución de los malos resultados. En las circunstancias que hemos trabajado no es poca cosa salvar al equipo con tanto margen”, ha sido el largo discurso inicial de Víctor, que luego ha respondido a algunas preguntas.

Apoyo de Torrecilla y el club: “Cuestiones que se hayan hablado hace un mes no tiene relevancia con una decisión ya tomada. He sentido la confianza de la dirección deportiva, de la directiva, prueba de ello es que hasta la semana pasada hemos tenido reuniones para la temporada que viene. Luego han aparecido un cúmulo de circunstancias, los resultados irregulares. Entendemos las reglas de este juego, siempre se rompe por el lado del entrenador.

¿Entiende la destitución?: No tomo la decisión, la explicación la tendrá que dar la parte que la toma. Llevamos mucho tiempo en el fútbol, nada nos sorprende. Teníamos mucha ilusión en la temporada siguiente y en el crecimiento individual de muchos jugadores. El resultado es proceso de un trabajo, si se quiere acelerar el proceso puede no ser eficaz. Nos hemos sentido respaldados.

El Betis un club complicado: “Todos los proyectos tienen su dificultad, éste en el momento actual. Estoy convencido de que la actual directiva está preparada para cambiar y encontrar las soluciones”.