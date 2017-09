El Betis, a la caza del líder

El Betis Deportivo se enfrenta en la Ciudad Deportiva Luis del Sol al actual líder de la categoría, el Écija Balompié. Los verdiblancos regresan a su casa con un objetivo claro en la cabeza: volver a recuperar las buenas sensaciones del primer partido en su estadio en el que ganaron 4-1 al Lorca Deportiva.

El filial llega al partido tras una dura derrota en casa del Linense. Cuatro goles son los que dieron la victoria a los gaditanos que se mostraron claramente superiores al equipo entrenado por José Juan Romero. El propio técnico reconoció el mal partido de los suyos y la necesidad de mejorar el juego si quieren continuar en Segunda B.

Por su parte, el Écija Balompié llega al encuentro colíder del grupo cuarto de la categoría de bronce junto al UCAM Murcia con seis puntos de seis posibles. Su último encuentro, ante el Badajoz, fue un fiel reflejo de sus ganas de luchar por los puestos altos de la clasificación y su sueño de ascender. Con empate en el marcador les expulsaron a un jugador, pero en lugar de amedrentarse y recular metros para salvar ese valioso punto, con toda la fe del mundo, buscaron los tres puntos y con un gol en el minuto 89 se llevaron la victoria ante su público.

Durante el final del periodo de traspasos han llegado los dos último fichaje. El conjunto heliopolitano se ha visto reforzado con Liberto, ex del Elche y Nil Coch procedente del filial del Nàstic de Tarragona. Junto a Sergio Tienza, son las tres únicas incorporaciones que se han realizado para esta nueva temporada, pocas según su técnico. Los que no podrán estar a la órdenes del míster serán De la Hoz y Álvaro Vallés que ya no están en la disciplina verdiblanca.

"Fuera de casa debemos saber competir mucho más y en casa tenemos que hacernos muy fuertes. Cuando sentimos a nuestra afición nos multiplicamos. Además de esa ilusión que ahora mismo tenemos todos los béticos con el primer equipo y con el Betis en general, también debemos entender la filosofía del club, esa juventud de la cantera y del Betis Deportivo para sacar jugadores con proyección al primer equipo", respondió el técnico del filial verdiblanco cuando se le preguntó por los partido en casa.

Ambos equipos destacan por su agresividad, por ser atrevidos, por basar su juego en el balón y querer ser protagonistas del encuentro. Por eso Juan José Romero piensa que el partido se decidirá por pequeños detalles: "Quien sea capaz de hacer más daño al contrario y de leer un poco mejor el juego a la hora de ese cambio de velocidad que el fútbol requiere, será el que se lleve el partido. Luego, hay detalles, azar, suerte... El año pasado ya lo vimos allí en Écija. Íbamos ganando con un jugador más, parecía que estaba todo decantado y dos acciones a balón parado cambiaron el encuentro. Tenemos que estar muy fuertes en ese aspecto también. Hay que controlar muchas cosas para poder ganarle al Écija".

Los dos equipos vienen en dinamicas distintas, los béticos han dado una de cal y otra de arena, eso sí, las buenas noticias fueron en su fuedo, del que esperan sea un fortín. Por su parte, el Écija viene con la dinámica ganadora en la que le sale todo y con la moral altísima. Pero no quieren confiarse, saben que el filial verdiblanco tiene polvora arriba y no permite despistes.