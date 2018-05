El Betis gana un derbi con su salsa

Al igual que hizo en la primera vuelta, el Betis se impuso al Sevilla en el derbi femenino gracias a una acción a balón parado. El gol de Ana González dio los tres puntos al equipo de María Pry, que pone así punto y final a una campaña para enmarcar, con la sexta plaza y la clasificación para la Copa de la Reina. El Sevilla de Paco López, por su parte, finalizó en duodécima posición.

El calor no fue un impedimento para que unas 1.700 personas asistiesen a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en el que era el segundo derbi del fin de semana. Éste empezó con mucha igualdad, con unos primeros minutos en los que los contendientes se dedicaron a estudiarse. La primera ocasión del choque la tuvo la sevillista Olga Carmona, que remató arriba un centro llegado desde el flanco derecho. También se marchó a las nubes la respuesta de Paula Moreno. Y lo cierto es que los acercamientos fueron muy tímidos durante todo el primer tiempo. Por lo que ni Pamela Tajonar ni Miriam tuvieron demasiado trabajo. Poco a poco, las béticas se fueron adueñando del esférico, pero no eran capaces de desarmar con él a un Sevilla muy ordenado.

El Sevilla cierra una gran campaña pese al revés tras sellar con holgura la permanencia

La oportunidad más clara del primer acto fue para el equipo de María Pry, eso sí. Y llegó en el minuto 43 en una brillante acción de Rosa Márquez en banda derecha. Aunque ambas embistieron el área pequeña en busca del gol, su centro no lo remataron, por muy poco, ni Virgy ni Paula Perea. La falta de finalización ha jugado en contra de las verdiblancas en un buen número de partidos esta temporada, pero tras el ecuador encontrarían la manera de perforar la meta rojiblanca.

Después de varios minutos de tanteo, una falta lateral sirvió al Betis para ponerse por delante, aunque lo hizo en una acción muy controvertida. Y es que Ana González remachó en boca de gol un primer remate torcido de una compañera. Y su dudosa posición fue muy protestada por las locales.

No tardó en responder el Sevilla, que buscó la igualada y tuvo dos opciones de mucho peligro. La primera de ellas, un mano a mano en el que Nagore perdió fuerzas desbordando a Miriam y acabó con un disparo que terminó abortando Rocío Gálvez. Sólo unos minutos más tarde llegó la segunda, un potente tiro de Raquel Pinel al larguero en el 68. Sin embargo, la de Pinel fue la última ocasión notable de las rojiblancas. La entrada al campo de Priscila (72') refrescó las posesiones béticas y el Sevilla perdió protagonismo.

El conjunto de Paco López se agarró al balón parado para intentar la igualada. Pero los lanzamientos Nagore, que las puso con mucho veneno, no encontraron rematadora. En parte por lo seguras que estuvieron Rocío Gálvez y Ana González en el juego aéreo. Con las sevillistas desplegadas, el Betis pudo sentenciar el partido al contragolpe, pero no acertó a la hora de batir a Tajonar. En el minuto 86, Nuria Ligero dio el susto cuando, tras un salto, clavó la pierna derecha en una mala postura y comenzó a dolerse de la rodilla vehementemente. La atendieron durante varios minutos y, una vez fue sustituida por Yiy', se añadieron siete de descuento. Aunque fue muy intensa, el Sevilla no inquietó a Miriam en esa prolongación. El público acabó ovacionando a las jugadoras locales pese a la derrota ante el eterno rival.