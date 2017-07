Blanca Manchón navega a toda vela en el MundialLa italiana Piemonte ficha por el Sevilla

Blanca Manchón mantuvo su dominio en el segundo día de competición en el Mundial de la clase raceboard que se disputa en aguas de Salou, repitiendo los resultados de la primera jornada: tres triunfos parciales en las tres regatas disputadas.

La mejor versión de la sevillana apareció con unas condiciones de viento duras, de entre 5 y 6 nudos de intensidad, con las que no dio opción a la segunda clasificada, la finlandesa Tuuli Petaja, que hizo tres segundos puestos y ya son cinco los puntos de ventaja que tiene aplicando el descarte, que para la nórdico es un quinto puesto del lunes. "Me he encontrado mejor que en el debut, con más feeling con la vela y pudiendo controlar las mangas y el ritmo de competición. Queda mucha competición por delante, así que no pienso más allá del próximo día", dijo la regatista hispalense.

La internacional italiana -debutó con sólo 16 años- Martina Piemonte se convirtió en nueva jugadora del Sevilla Femenino, siendo así la cuarta incorporación para el conjunto de Paco García en su regreso a la Primera División.

Piemonte, de 19 años y 1,78 metros de altura, será una pieza importante en el ataque nervionense y llega procedente del AGSM Verona, club con el que disputó en la 2016-2017 19 partidos en la Serie A (fue tercero la pasada campaña), siendo titular en 18 de ellos y anotando nueve tantos. La transalpina disputó la Liga de Campeones.