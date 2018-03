Blanca Manchón, primera de la Semana Olímpica

Blanca Manchón encabeza la clasificación general de la XIII Semana Olímpica Andaluza a falta de una jornada para conocer el podio final de la regata que se está celebrando desde el domingo en aguas gaditanas.

La deportista de Instituto Español y Training For Gold fue de menos a más. La primera manga del día acababa con un 15 por un error propio. Pero todo iba a cambiar en las dos siguientes. La mejor versión de Blanca Manchón sirvió para dos primeros puestos y colocarse, de forma virtual, como campeona de España y de la regata. "Lo tenía todo un poco más claro y he intentado arriesgar en la salida. Me he encontrado súper rápida y muy cómoda y he podido ganar las dos mangas en un mano a mano con la holandesa (Lilian de Gens) en la segunda y con la polaca (Zofia Noceti Klepacka) en la tercera".

Hoy la categoría Rs:X es la única que tiene previsto salir al agua, si el temporal lo permite, tras suspender la organización el resto de clases.