Blanca Manchón se sube a lo más alto del podio

Blanca Manchón remató la faena en el último día de competición del Campeonato del Mundo de Windsurf en la clase raceboard y se proclamó por sexta vez en su carrera campeona del mundo absoluta.

En una modalidad no olímpica, diferente al RS:X en la que compite normalmente, la sevillana dominó de principio a fin una competición que presentaba de salida a la subcampeona olímpica Tuuli Petaja como principal rival, y que tuvo que conformarse con el segundo puesto.

El último día de regatas en aguas de Salou rompió con la tendencia de días de poco viento y deparó tres espectaculares mangas en las que la hispalense sumó dos primeros puestos y un segundo para ratificar su primer puesto, apenas siete meses después del nacimiento de su hijo. "No me esperaba estar en estas condiciones a estas alturas de la temporada. Sabía que me valía con hacer una buena manga y salí a no cometer ningún fallo en la primera. Con el segundo puesto me aseguré el campeonato y las dos mangas restantes las he disfrutado sin presión. Esto me da unas fuerzas increíbles de cara a lo que resta de temporada, cuando me juego la beca, y sobre todo pensando en el ciclo olímpico de Tokio 2020. Y espero que sirva de acicate para recuperar el apoyo de los patrocinadores que perdí al quedarme embarazada y abandonar momentáneamente la competición. Blanca Machón ha vuelto y está mejor que nunca", indicó.

La siguiente parada de la deportista sevillana será en Aarhus (Dinamarca), a principios de agosto, cuando disputará la clasificación para el Mundial del próximo año de la clase RS:X.