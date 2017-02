Borrón y a empezar

"No será un partido como el de la primera vuelta". La afirmación de Zan Tabak va encaminada, sobre todo, a su equipo, un Betis Energía Plus ahora en horas bajas por los malos resultados que espera remontar el vuelo de una vez ante un Estudiantes capaz de todo según los designios de un Edwin Jackson que, aun siendo el máximo anotador de la Liga, no es el único argumento ofensivo del cuadro colegial, reforzado recientemente con un Balvin que vuelve a casa como rival.

No sabe todavía el conjunto verdiblanco lo que es ganar en la segunda vuelta. Se dejó sorprender en Manresa en casa del colista, no fue capaz de superar en Sevilla a la revelación de la temporada, el Iberostar Tenerife, e hizo todo lo que hay que hacer en Zaragoza para tirar un partido que tenía ganado antes de empezar el último cuarto. Tres derrotas a las que sumar la encajada en Andorra en la última jornada de la primera vuelta, por lo que ante un rival directo (con el mismo número de victorias) los de Tabak deben reaccionar para que los fantasmas no empiecen a planear sobre San Pablo.

Y lo primero es dar un paso adelante en la defensa. O mejor dicho, en la actitud defensiva. En los últimos cuatro choques la media de puntos encajados es de 92,5. Demasiados cuando en ataque la irregularidad y los problemas para anotar en los momentos clave se han convertido en la tónica general. Ante el jugador más valorado y mayor anotador de la Liga le cuesta el partido a cualquiera. Parar a Jackson, que viene de firmar 39 puntos ante el Fuenlabrada, debe ser una prioridad colectiva, no sólo de Stojanovski o Alfonso Sánchez, pero sin olvidar otros argumentos como Jaime Fernández, un viejo conocido como Balvin o un Vicedo venido a más las últimas semanas.

Tampoco andan los de Salva Maldonado sobrados atrás, por lo que no sería extraño que el encuentro se convirtiese en un correcalles lleno de errores y fallos que se decida por pequeños detalles o la inspiración de algún jugador como un Nachbar que ha vuelto a entonarse. No en vano, no sabe el Betis lo que es tener un partido plácido esta campaña. Quizá sólo alguna derrota abultada, porque cada triunfo este curso se ha logrado con mucho esfuerzo, compromiso y tensión.

El concurso de Lockett, el chico que hace de todo para Tabak, se antoja vital tras perderse el duelo con el Zaragoza la semana pasada. El norteamericano es una pieza importante en el rebote y la defensa, y si encima tiene el día en ataque... Por ahí pueden rascar algo los béticos, ya que al Estudiantes le falta un alero de referencia. También le faltarán esta jornada los lesionados Page y Wilson, por lo que Jaime Fernández ayudará en las tareas de base al veterano Cook. La velocidad de Radicevic y Chery puede hacer daño, siempre bajo la premisa de atar en corto a un Jackson que en lo que va de campaña sólo ha anotado en una ocasión menos de 15 puntos.

La batalla interior entre Mahalbasic y Balvin parece igualada, aunque sean de perfiles muy distintos. Al checo no le va demasiado eso de fajarse en la pintura en el uno contra uno, todo lo contrario que el austriaco, por lo que las ayudas de los compañeros decidirán al ganador del duelo y, quizá, del partido, con el permiso de Jackson, claro. Defender siempre fue la premisa de Tabak, pero con cuatro derrotas seguidas en la mochila ganar pesa más que nada.