Boungou-Colo hace las maletas

El balance de 0-9 del Betis Energía Plus se cobrará una nueva víctima. El club negocia con Boungou-Colo la rescisión de su contrato y el alero francés será cortado en las próximas horas. El jugador, que ayer se entrenó con el resto de sus compañeros en el pabellón de Amate, no estará la próxima semana en Tenerife con el conjunto sevillano. Más allá de su bajo rendimiento y pobres estadísticas, la decisión se ha fundamentado en la falta de adaptación al equipo y escaso compromiso.

El congoleño, con experiencia en la Euroliga con el Limoges francés, llegó este verano procedente del Khimki, aunque empezó a realizar la pretemporada con el Bayern. Su potencial es enorme y en el cuadro hispalense debía ser uno de los líderes. Lo es por minutos, pues es el jugador que más tiempo ha estado en la pista no sólo del Betis sino de toda la liga (268 minutos en nueve partidos, es decir un promedio de 29.46 minutos por encuentro), pero no ha acabado de dar todo lo que se esperaba de él y su actitud, consideran en la entidad, ahora resta más de lo que puede sumar.

Después de ser pieza clave con Alejandro Martínez las seis primeras jornadas, en las que sólo ante el Unicaja disputó menos de 30 minutos y anotó menos de 10 puntos (en Málaga se quedó en cero), con Óscar Quintana ha ido reduciendo su presencia sobre el parqué.

Moralmente, es un jugador débil y las derrotas y sus errores han ido minando su confianza hasta que ante el Real Madrid valoró en sólo 12 minutos -10: 0/6 en tiros de campo, con un 0/5 en triples (11/51, un 22% de acierto, en lo que va de campaña), que acabó por sentenciar al jugador de la ACB que más balones pierde esta temporada. También es uno de los jugadores que más faltas reciben, cierto, pero su excesivo individualismo e incapacidad para reaccionar acabaron por cansar a Quintana, con quien sólo fue titular en el primero de los tres encuentros que el cántabro lleva dirigidos.

La salida de Boungou-Colo cerraría, de momento, las puertas al AEK Atenas, que mostró interés por Schilb. Ahora el director deportivo, Antonio Alonso, se centrará en reforzar un perímetro que hasta el momento no funciona. El Betis es el peor equipo en triples de la Liga Endesa con un 52/201 de efectividad, apenas un 25,8%, y Saúl Blanco tampoco parece contar para el técnico, por lo que haría falta un alero. El guipuzcoano, sin embargo, no está dispuesto a traer un parche y, como pasó con Draper, la idea es no traer lo primero que haya en el mercado, sino lo que necesite el equipo.