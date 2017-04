Una promesa con aptitudes desde niño

Tomares, un municipio en el que existe una gran afición al pádel, se está convirtiendo también en una prometedora cantera en este deporte. Uno de sus integrantes más destacados es Álvaro Meléndez, un joven de 17 años que en 2016 se proclamó por partida doble campeón de España, con Andalucía en el campeonato de selecciones autonómicas, y después en el certamen por equipos de la categoría cadente.

La gran trayectoria de este tomareño le ha permitido, además de conseguir el título de Deportista de Alto Rendimiento otorgado por la Junta de Andalucía, recibir un merecido homenaje el pasado diciembre en el ayuntamiento de su localidad, donde lo recibió el alcalde, José Luis Sanz. "La verdad es que no sabía lo que me iban a decir o qué tenía que decir yo. Estaba un poco nervioso, pero poco a poco me fui soltando y me lo pasé muy bien. Me hizo mucha ilusión que me diesen la enhorabuena por todo lo que he conseguido en los dos últimos años", cuenta Álvaro.

Donde pocas veces se pone nervioso el sevillano es en las pistas de pádel, y ni mucho menos en las de la urbanización en la que vive, las cuales conoce como la palma de su mano. A ellas se acercó movido por la curiosidad cuando apenas tenía siete años tras mucho tiempo mirando desde lejos las andanzas de su hermano mayor y los amigos de éste, que pasaban las horas entre sets.

"Yo quería hacer lo mismo que ellos, me motivaba jugar y también ganarles, porque eran mayores y suponía un reto", rememora el joven. Su madre, María del Mar, revela una mentira piadosa que tuvo que formular para que su hijo pudiese empezar a desenvolverse con la pala. "En nuestra urbanización se daban clases para niños. Un día me acerqué al monitor, que hoy es casi como de la familia, y le pregunté si podía apuntar a Álvaro. Me explicó que sólo aceptaba a niños a partir de ocho años. Pero como yo sabía que a mi hijo le hacía mucha ilusión le dije que ya los había cumplido. Más de una vez le he recordado que tuve que mentirle para que Álvaro empezase a jugar al pádel", recuerda entre risas.

Un par de años después, cuando el pádel ya lo había atrapado por completo, el tomareño se proclamó campeón de Andalucía. Aquella copa, que aún hoy mantiene en el mejor estante de su repisa de trofeos, le supo a gloria, pues logró vencer a una pareja que durante años siempre se había mostrado superior. Además, La Voz de Tomares le hizo un reportaje. Y él, que con sólo diez años no se esperaba tanto, se recorrió los quioscos de su pueblo en busca de más periódicos que poder dar a sus familiares y amigos. "Cuando el alcalde se enteró le mandó más ejemplares a casa y una carta felicitándolo", apunta María del Mar.

Lejos queda ya aquel comienzo que ocultaba un secreto y ese primer gran éxito. Hoy Álvaro pisa fuerte allá donde va y presume de poder compatibilizar bastante bien los estudios con los entrenamientos. Su orgullosa madre añade que lleva una vida muy sana y que es muy responsable. Y él, igualmente orgulloso por demostrar su valía con la pala y sin ella, lo confirma: "Curso Primero de Bachillerato y saco notables y sobresalientes. Entreno después de las clases y hasta las ocho de la tarde no llego a casa, así que tengo que aprovechar bien el tiempo". Pero Álvaro prefiere esa rutina que una larga tarde libre: "Estudio mejor después de entrenar". Visto que la rutina funciona, que no le falten las sesiones frente a los libros ni, por supuesto, las tardes delante de la red.