Brachi buscará el oro en los Europeos de Croacia

Josué Brachi, actual subcampeón de Europa en la categoría de menos de 56 kilos, busca en los Europeos de Croacia (del 1 al 9 de abril) dar un paso más adelante y colgarse un oro que ha acariciado en varias ocasiones. El año pasado le faltaron 200 gramos, la diferencia de peso con respecto al italiano Mirco Scarantino, que levantó los mismos 264 kilos (entre arrancada y dos tiempos) que el sevillano.

"Me encuentro bien en todos los sentidos, física y mentalmente. Con muchas ganas de competir. Con ganas de demostrar que sigo adelante en este Europeo", indicó el haltera hispalense en una entrevista a eldiario.es, en la que expresó su objetivo en el próximo campeonato continental: "Quiero conseguir el oro. Quiero quitarme la espina del anterior Europeo. Voy mejor preparado que el año pasado. Voy a por todas". Y tiene claro quién es el rival a batir: "De nuevo será Scarantino. Luego está un moldavo que no sabemos muy bien cómo va porque no estuvo en el anterior Europeo".

Tras la experiencia olímpica en Río del pasado verano, Bracho tiene claro que a largo plazo estar en Tokio 2020 es la siguiente meta: "Afronto estos cuatro años con ganas de seguir creciendo. Quiero superarme día a día. Sin superación, no podría seguir", indicó.