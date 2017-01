El tatami, un gran trampolín hacia el éxito

El pasado diciembre, Marta Cordero se erigió en Alicante campeona de España de poomsaes -técnica- de la categoría alevín. Un éxito que, tal y como asegura, "fue en parte una sorpresa y en parte no". Qué sinsentido, podría pensarse. Nada más lejos de la realidad, pues basta dejar hablar a esta joven promesa del taekwondo para entender perfectamente su razonamiento.

"Llevaba muchos meses entrenando para el campeonato de Alicante, muchas horas dedicadas expresamente a hacerlo bien allí, y entre tanto la selección andaluza de taekwondo ya me había convocado más de una vez. Sabía que tenía nivel y que podía conseguir un buen resultado, así que no era un viaje más. Y cuando me vi en el podio no podía parar de llorar y de reír de la emoción. Fue un día muy feliz", explica Marta, quien por su serenidad y madurez aparenta mucha más edad de que la figura en su D.N.I.: 12 años.

Quiero seguir el ejemplo de mi padre y competir hasta que el cuerpo me diga que ya no puede más"

Será cosa del taekwondo, un deporte que, como ella misma se apresura a decir, "te convierte en una persona organizada y responsable". Será, también, cosa de los genes, pues su padre, Jesús Cordero, practicó este deporte desde niño, regenta desde hace más de una década la Escuela de Taekwondo Kyongju de Dos Hermanas y, desde hace unos meses, es también técnico de la Federación Andaluza.

Con estos antecedentes, el futuro de Marta parecía más o menos escrito desde su más tierna infancia. Pero hasta para pisar el tatami fue precoz. Tanto, que lo siguiente que hizo después de aprender a andar fue empezar a imitar los movimientos de su progenitor. Así visto, no hay afirmación más certera que decir que el taekwondo es su vida o, al menos, buena parte de ella.

Sus pinitos los recuerda a pinceladas, algunas derivadas de su propia memoria y otras añadidas por su padre. Marta tenía dos años cuando un buen día su madre, ante la imposibilidad de quedarse con ella en casa como acostumbraba, la llevó a la escuela de su padre para que éste hiciese de improvisado canguro.

"Y al día siguiente mi madre, que ya sí podía cuidarme, me volvió a dejar ahí, así que mi padre no tardó en sacarme la licencia", recuerda entre risas la sevillana, que cuenta por cientos sus instantáneas presumiendo de kimono y cinturón de cambiante colorido. "Tengo muchísimas fotos desde muy chica, he crecido con el taekwondo".

Pero no sólo álbumes de recuerdos atesora esta joven. También trofeos. Sir ir más lejos, la lista de los que levantó en 2016 es bastante abultada: oro en el Campeonato de Andalucía poomsaes infantil, bronce en la categoría cadete del Andaluz poomsaes para adultos, bronce en el Open Internacional de Portugal y subcampeona de Copa Federación y de la Supercopa Federación. Y eso que, por edad, aún no puede competir en la modalidad de combate.

"Ya no queda nada para el próximo torneo", avisa Marta. Se refiere al certamen regional de poomsaes, para el cual lleva semanas preparándose. "Ni se me pasa por la cabeza dejar el taekwondo. Quiero seguir el ejemplo de mi padre y estar mucho años, hasta que el cuerpo me diga que ya no puede más", augura. Pero hasta que ese momento llegue, a esta joven nazarena aún le quedan muchos cinturones que abrocharse y muchas patadas que ejecutar.