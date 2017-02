Una trayectoria en la que abunda la felicidad

Cuando se enfunda la equipación y pisa el césped, Santiago Vega Rodríguez-Vita siente una emoción que no por bien conocida pierde un ápice de su valor. Vita, como se le conoce en los campos de rugby de media España, se olvida entonces de los 36 años que figuran en su DNI, de que las fuerzas ya no le acompañan como antaño y de que tiene que hacer malabarismos para compaginar con éxito trabajo, familia, entrenamientos y partidos. Pero tan pronto agarra el oval muchas de las preocupaciones, de las horas de sueño pendientes, de los golpes y magulladuras, desaparecen.

Por eso Vita disfruta de lo que queda de temporada saboreando cada instante, sabedor de que muy posiblemente sea la última en la que su nombre figure en una convocatoria. "Soy preparador físico y tengo una clínica deportiva (Vita Sports). Aparte de mis responsabilidades laborales y familiares, el hecho de que cada vez me encuentre con menos jugadores de mi edad, o el que a mi actual entrenador (Roberto Ruiz) lo conozca desde hace años, pues incluso jugamos en el mismo equipo, me ha abierto los ojos. Creo que va siendo hora de dar paso a la siguiente generación", declara.

A diferencia de lo que podría pensarse, el discurso de este veterano jugador no está cargado de nostalgia. Él prefiere quedarse con todos y cada uno de los grandes momentos que se agolpan en su memoria cuando se le pide que resuma su trayectoria deportiva. "Es que son muchos años y me es imposible ordenarlo todo", se excusa. No importa. Basta escucharlo para darse cuenta de que es un verdadero apasionado del rugby, de que las fechas, escenarios y títulos son añadidos. La esencia, lo que cala de su mensaje, es una rotunda afirmación: "He sido muy feliz".

"Y he tenido rugby como para escribir un libro", apostilla raudo. "Empecé siendo un niño y ya no hubo quien me quitara la idea de jugar. Ningún deporte me había gustado nunca tanto como éste, y eso que había practicado bastantes", revela. De probar a entrenar con regularidad con el Club Amigos del Rugby (CAR) apenas pasaron unos días, y casi sin darse cuenta comenzó a participar en campeonatos de Andalucía y de España de diferentes categorías.

"Recuerdo un torneo andaluz en Tarazona que ganamos, fue increíble. Luego pasaron los años y jugué en la SIR -Super Ibérica de Rugby, la liga española profesional que entre 2008 y 2010 convivió con la veterana División de Honor-, en un montón de campeonatos más, disputé la Copa del Rey… Incluso fui entrenador un tiempo", resume.

Ahora el hispalense se esfuerza por transmitir sus conocimientos a los jóvenes jugadores con los comparte vestuario en el Helvetia Rugby. Y aunque la temporada no está siendo nada fácil -el equipo es colista del Grupo C de la División de Honor C-, se niega a tirar la toalla antes de tiempo: "Jamás puedes salir a jugar pensando que vas a perder. Es cierto que los últimos años no han sido fáciles, que ha habido muchos cambios de entrenador y que varios de nuestros jugadores se han ido al Ciencias, que al competir en División de Honor atrae más, pero creo que todavía hay esperanza".

Con esa mentalidad, y sin perder la ilusión, la misma que lo lleva acompañando desde que destacaba en el campo por su altura -"crecí rápido y eso me dio ventaja un par de años, luego el resto de niños empezaron a superarme y yo me quedé de los bajitos, pero me dio igual, ahí que seguí dándome golpes con todos", recuerda entre risas-, encara Vita los últimos meses de competición, de los que seguro extrae más de una vivencia positiva. No hay más que escucharlo para advertir que es de esas personas que contagian su buen humor y que, por consiguiente, con capaces de sacar provecho de casi cualquier situación.