Buffon dejará la Juve al final de liga, pero seguirá en activo

El portero Gianluigi Buffon, una leyenda del fútbol, anunció ayer que dejará la Juventus al final de la temporada después de 17 años en el club.

No obstante, el meta de 40 años aseguró que no aún no ha decidido cuándo se retirará. Reveló que tiene "ofertas estimulantes", pero dejó claro que no jugará más en el Calcio. "El del sábado será mi último partido en la Juventus", anunció en rueda de prensa Buffon sobre el duelo ante el Hellas Verona en la última jornada de la Serie A. "Estoy orgulloso de haber podido dar el máximo hasta el final, con un rendimiento a la altura de mi nombre y del de la Juve. Llego tranquilo y feliz a esta despedida".

Buffon dirá adiós a la Juventus con nueve títulos de la Liga italiana en su palmarés. El veterano portero fichó por la Juventus en 2001 después de seis temporadas en el Parma, equipo con el que ganó una Copa de Italia y una UEFA. Con la Juve, sin embargo, llegaron sus mayores éxitos. De bianconero ganó nueve ligas, las últimas siete de forma consecutiva, y cuatro Copas. Sin embargo, su gran cuenta pendiente es la Liga de Campeones: perdió las tres finales que disputó. "Mis principios siempre han sido la honestidad, la lealtad y la lucha contra la hipocresía", concluyó ante la prensa junto al presidente del club, Andrea Agnelli.