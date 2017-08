Cuando la valía se antepone a la edad

Aunque siempre se coge con ganas, lo cierto es que el verano puede hacérsele largo a más de uno, sobre todo cuando el calor aprieta y las perspectivas de diversión decrecen.

En julio de 2005, un joven Ignacio de la Peña se lanzó a remar al río Guadalquivir en busca de un entretenimiento que amenizase las largas jornadas estivales.

Y lo encontró. Vaya si lo encontró. Para ese verano y para todos los que vinieron después. "Empecé a remar por puro aburrimiento, pero en cuanto el Real Círculo de Labradores me propuso entrenar más en serio, ni me lo pensé", cuenta este sevillano, que a sus 25 años puede presumir de conocer los entresijos de su deporte desde varios puntos de vista. Y es que, tras desenvolverse durante una década como remero, Ignacio se pasó al otro lado, el de los entrenadores. Un cambio que tenía claro mucho antes de coger por última vez la pala.

"Como juvenil gané varios Campeonatos de España. Recuerdo especialmente los triunfos en el ocho sin timonel, el cuatro con timonel, y también el cuatro sin. Ese fue sin duda el que más ilusión me hizo, porque llevaba varias temporadas estando en el podio, pero nunca en el primer cajón, y cuando vi que nuestro barco cruzaba la meta primero no me lo podía creer. Después de cinco años de duros entrenamientos era campeón de España", rememora el hispalense.

Sin embargo, al ascender a la categoría sénior De la Peña se dio cuenta de que debía buscar nuevas perspectivas de futuro, aunque sin dejar de lado el remo. Eso no admitía discusión.

"Vi claro el cambio. Estaba quemado de tantos entrenamientos y sacrificios, y la verdad es que siempre me había llamado lo de ser entrenador. De hecho, había estudiado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con vistas a enseñar. Así que me dije 'vamos a intentarlo', y me lancé a por todas", explica.

Al igual que su andadura como deportista, el sevillano hizo sus pinitos como técnico en el Labradores. Más tarde puso rumbo a Oporto, donde se hizo cargo de categorías de mayor responsabilidad. Hasta que Gaspar Company, su amigo y mentor, lo llamó para ofrecerle un nuevo cometido: ser uno de los técnicos de la Federación Española de Remo.

"Gaspar me comentó que en enero de 2017 iban a celebrarse elecciones en la Federación, y que si cambiaba la cúpula directiva, que llevaba ya bastantes años, se pondría en marcha un nuevo proyecto, una nueva forma de hacer las cosas. Y en ese plan entraba contar con gente más joven para las labores técnicas", resume el protagonista de esta historia.

Como es lógico, Ignacio celebró los resultados de aquellos comicios, pues lo convertían en uno de los responsables de las categorías sénior, sub-23 y juvenil a nivel nacional. Una labor que desde entonces desempeña, a lo largo de sucesivas concentraciones, en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de La Cartuja.

Así las cosas, Ignacio de la Peña adiestra a jóvenes y no tan jóvenes pupilos, pues alguno de ellos resulta tener más años que él. La anécdota, con la que contaba antes siquiera de empezar su nuevo trabajo, no pasó desapercibida para algún que otro crítico, que cuestionó sus capacidades y las de otros técnicos en su misma situación.

"Pero por suerte esa es la excepción y no la regla. Los tiempos están cambiando y ya no es necesario ser el mayor de la concentración para demostrar que puedes dirigirla. La Federación confía en nosotros, los resultados están llegando poco a poco y los remeros no se quejan, al contrario, su estado físico es mejor que el de temporadas anteriores", argumenta el hispalense, firme defensor de que, con empeño y formación, la juventud no es obstáculo.