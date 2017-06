El CSD abre la puerta a seguir en la élite

En una negociación todas las partes tienen que ceder. Y en el pacto nacional que busca el baloncesto no hay más remedio. Liga de 16 contra liga de 18; ascensos y descensos; canon sí, canon no o reducción del mismo; las ventanas FIBA... Hay tanto de lo que hablar y tantos puntos de vistas e implicados que la solución pasa por alcanzar un punto intermedio. Y quizá en ese punto el Betis Energía Plus encuentre una puerta por el que acceder a la ACB de nuevo, a pesar de que deportivamente descendiera junto al Manresa.

En todo este lío del baloncesto español el Consejo Superior de Deportes (CSD) trata de hacer de mediador. Ayer se produjo una nueva reunión en la que el presidente del CSD, José Ramón Lete, entregó a los representantes de la Federación Española (FEB) y a la ACB su propuesta deportiva que "unifica las necesidades deportivas de las diferentes entidades que forman parte del baloncesto español".

En ese documento se fija un escenario que incluye un máximo de 16 equipos en la Liga Endesa de la temporada 2018-2019, lo que quiere el frente común que hacen el cuarteto integrado por el Real Madrid (presente en la reunión), Barcelona, Baskonia y el Unicaja. Eso sí, la propuesta también fija que la campaña 2017-2018 será de transición y contará "con un máximo de 18 equipos" para que el calendario de partidos a disputar sea viable.

Se trata de una primera propuesta de acuerdo que habrá de concretarse en próximos encuentros. De ser ratificada, una competición con 18 conjuntos aumentaría las opciones del Betis Energía Plus de mantenerse en la máxima categoría, aunque quedan muchos aspectos por concretar: desde cuántos conjuntos podrán subir este verano a qué pasará con el canon y el fondo de regulación de ascensos y descensos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abogó por retirar y por la que la ACB recurrió y solicitó medidas cautelares para mantenerlas, ya que "la resolución atenta contra la capacidad auto-organizativa de las ligas profesionales", según la ACB. No hay que olvidar que hay equipos que en su día pagaron estas cantidades para ascender y que si ahora el Gobierno obliga a su retirada solicitarían su reembolso.

De esta situación se aprovecharían conjuntos como Burgos y Palencia, que desde hoy inician la final de los play off de LEB Oro o el Gipuzkoa Básket, campeón de esta liga y que reclama su derecho a ascender sin tener pagar nada. El canon sí lo tiene ya abonado pero no el fondo de regulación, algo menos de dos millones de euros, que cobró cuando decidió perder la categoría al final de temporada pasada -pese a que fue invitado a continuar en la ACB- para sanear su situación económica, con una deuda de alrededor de tres millones.