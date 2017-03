El CW Sevilla se la juega

El CW Sevilla encara la recta final de la temporada en la Primera Nacional masculina apremiado por sumar una victoria que se le viene resistiendo en las últimas jornadas y que necesita si no quiere perder la segunda plaza de la clasificación. Todo sea por conseguir que no se esfumen sus opciones de disputar los play off de ascenso.

Tras una temporada casi impecable, el equipo que entrena Tano Ordóñez atraviesa una pequeña crisis de resultados, pues enlaza cinco fechas del calendario sin sumar tres puntos.

Después de doblegar al UE Horta por un ajustado 9-8, el conjunto capitalino cayó en Hytasa frente al CN Sant Feliu (4-8), empató a domicilio contra el madrileño Concepción Ciudad Lineal, igualó con el líder, el Tenerife Echeyde (8-8), en la isla canaria, y claudicó ante el CN Tres Cantos (13-10).

El último duelo que figura en su hoja de servicios es el derbi frente al CW Dos Hermanas, disputado en Montequinto y saldado con otro empate (8-8).

Pese a todo, el conjunto del barrio del Cerro del Águila ha logrado mantener su segunda posición, lo que no es tarea ni mucho menos sencilla y se antoja todo un reto al comienzo del curso. Pero también ha visto desvanecerse el fino colchón que lo separa del tercer clasificado, el CN Caballa.

Un solo punto media entre sevillanos y ceutíes. Y con este panorama, los de Hytasa reciben mañana (16:00) al CN La Latina, que aunque es quinto podría escalar hasta la segunda posición si derrota al Sevilla y, en el camino, tropiezan el resto de equipos que lo anteceden.

Para evitarlo, los pupilos de Ordóñez confían contar con el incondicional apoyo de su afición y festejar una alegría que les elevaría la confianza y los refrendaría como candidatos al ascenso.