Cambiar con gusto la pista por el banquillo

Iván López ha sido testigo directo del crecimiento que en la última década ha experimentado el balonmano en Sevilla, muy especialmente en Montequinto, donde el colegio de Los Escolapios apostó por impulsar este deporte desde la base junto a las Escuelas Deportivas Municipales. Sólo así se explica que la cantera quinteña no haya dejado de progresar desde entonces. Y el protagonista de esta historia puede presumir de haber entrenado, y seguir entrenando, a gran parte de ella.

"Empecé a jugar al balonmano con diez años y a partir de ahí estuve en todas las categorías del BM Montequinto. A los 15 me inicié como entrenador. Fue bastante pronto, pero es que desde que descubrí este deporte siempre tuve el gusanillo de hacerlo, así que cuando me surgió la oportunidad no la dejé escapar", cuenta López.

Esa oportunidad no fue otra que recorrer los colegios de Montequinto con la misión de enganchar a los más pequeños al balonmano. En plena expansión de las Escuelas Municipales y avalados por su experiencia como jugadores, fueron éstos los que empezaron a desempeñarse como técnicos, aunque a nivel muy básico.

Pero lo que comenzó como un favor a modo de promoción, pronto se convirtió en una nueva rutina para Iván, que apenas un año después ya dirigía al equipo infantil de su club. Y así siguió, subiendo categorías como entrenador y compatibilizando su tiempo con las obligaciones propias de cualquier jugador. Hasta que hace tres años optó por ver la pista exclusivamente desde el banquillo.

"Como jugador tuve la suerte de vivir momentos muy bonitos, de conocer a los que ahora son algunos de mis grandes amigos en las convocatorias con la selección andaluza y de disputar la fase de ascenso a Primera Estatal. Fue increíble", rememora.

Precisamente esa es la categoría en la que actualmente compite el primer equipo del Montequinto, cuya plantilla es la más joven con diferencia (la media de edad está en torno a los 19 años). Y eso, como bien sabe su entrenador desde hace tres temporadas, tiene cosas buenas y malas: "Ganas e ilusión no faltan, eso está claro. El 90% de los jugadores son de la casa, así que formar parte del primer equipo para ellos es lo máximo. Pero la juventud también pasa factura por los nervios o la falta de experiencia. Aun así, y tras un inicio de liga algo irregular, creo que ya estamos consiguiendo ser fieles a nuestro estilo y filosofía de juego, que es lo importante para lograr asentarnos. Y ya si a final de temporada podemos luchar por los puestos de ascenso, mucho mejor".

Al ser casi todos sus jugadores made in Montequinto, Iván los conoce muy bien, algo que considera muy positivo con vistas a armar un bloque unido, comprometido y ganador. "Todos hablamos el mismo idioma. Son gente muy currante y muy humilde", asegura el quinteño.

López se considera un afortunado, pues sabe que no es sencillo dirigir a jóvenes jugadores hoy día. Y no porque no dispongan del talento necesario, sino porque la actitud no es la misma que la que él y sus compañeros tenían a su edad. Quién lo diría cuando Iván, que ahora tiene 26 años, sigue siendo joven.

"Pero es que en poco más de una década las cosas han cambiado mucho. Ahora muchos chavales tienen la piel muy fina y creo que les falta un poco de cultura de esfuerzo. No es el caso de mis jugadores, hablo más bien de la juventud en general. Cuando yo tenía 14 años, si el entrenador me decía que tocaba subir escaleras para coger forma, yo las subía las veces que hiciera falta, aunque me pareciera absurdo. Ahora todo hay que explicarlo, argumentarlo…".

Los tiempos han cambiado, no hay duda. Pero lo que permanece inalterable son las ganas de entrenar de Iván López, quien se siente realizado en cada sesión. Y a la vista de su entrega, esto casi que no ha hecho más que empezar.