Carrasco apela a la profesionalidad

Con vistas al último partido de la Liga ACB, Javi Carrasco, entrenador del Betis Energía Plus, apela a la profesionalidad de sus jugadores, "predicando con el ejemplo".

"No es plato de buen gusto una situación así, pero estamos entrenándonos de la mejor manera posible y preparamos el partido con la máxima seriedad por parte de todo el cuerpo técnico. Soy mucho de intentar predicar con el ejemplo. Si pido profesionalidad, lo primero es ser profesionales los entrenadores, y no hemos dejado de hacer nada que haríamos si nos jugáramos la vida. Los jugadores no podrán excusarse, en caso de que alguien esté desconectado, en que no se ha preparado el choque con la misma seriedad de siempre, y por eso espero que salgan a la cancha a darlo todo de verdad", declaró el preparador sevillano.

Preguntado por el futuro del equipo, Carrasco se mostró más comedido: "Ahora sólo estamos centrados en el partido. Lo que venga más adelante ya se hablará, aunque evidentemente cada uno trabaja en su parcela mirando más allá de este encuentro. Hay tiempo para hablar".

Sabe el preparador sevillano de la dificultad que entraña el choque, pues para el Iberostar Tenerife será "un partido importante" ya que "se juega mucho". Además, "es un equipo con una plantilla larga y jugadores con impacto en la liga, como Ponitka o Tobey, y con experiencia, como Beirán o Fran Vázquez". Por eso, Carrasco no escondió que será "un choque duro".

A pesar de su esfuerzo por centrarse en el presente, el técnico hispalense no pudo evitar echar la vista atrás: "Supongo que todo sería diferente si esos partidos ante Gran Canaria y Zaragoza que se nos escaparon al final los hubiésemos ganado. Las conjeturas se te vienen a la cabeza, pero cada vez menos. El deporte es así. Una pelota que entra o no. Una falta pitada en un lado y no en otro... Pero en una competición de 34 jornadas la balanza se iguala y pensar en eso es perder el tiempo".