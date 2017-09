Carreño, a un paso de la final sin ceder sets

Pablo Carreño está a un paso de llegar a su primera final de Grand Slam sin haber cedido sets y sin tener que jugar ante un Top 30. Su capacidad en la pista, su fortuna en el sorteo y la caída de los favoritos por su lado del cuadro se conjugaron para que el tenista de 26 años esté ante una oportunidad histórica en el US Open.

El sudafricano Kevin Anderson, trigésimo segundo en el ranking y que le ganó por 7-6 (7-5), 6-7 (9-11), 6-3 y 7-6 (9-7) al estadounidense Sam Querrey, será el último obstáculo viernes (22:00) entre Carreño y la final del domingo.

De esa manera, el duodécimo favorito, que el martes batió por 6-4, 6-4 y 6-2 al argentino Diego Schwartman en dos horas de juego, tiene la oportunidad de oro de llegar a la final de un certamen al que faltaron nombres fuertes como Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka o Kei Nishikori.

Del choque entre Carreño, 19 en el ranking, y Anderson, 32 en el escalafón, surgirá entonces un finalista inédito en torneos grandes, con un detalle poco habitual: ninguno es Top 10. El antecedente inmediato hay que buscarlo en la final de Australia de este año, cuando Federer ganó en Melbourne siendo 17 del ranking, con la salvedad que el suizo había parado medio año para recuperarse de una lesión.

Para remontarse a una situación similar hay que ir hasta el US Open de 2014, cuando el croata Marin Cilic, en ese entonces décimo sexto en el escalafón, superó en la final a Nishikori, que era undécimo.

"Los sorteos son así. A veces tienes suerte y a veces tienes mala suerte. Me pasó tener que debutar en un Grand Slam contra Roger Federer en Roland Garros", recordó Carreño. "Cuando te toca uno favorable, lo tienes que aprovechar en la pista".

Pero no sólo eso. Para Carreño, la victoria del martes ante Schwartzman significó la primera en este US Open ante un tenista no surgido de la clasificación. En la primera ronda batió al local Evan King, en la segunda vuelta superó al británico Cameron Norrie, en la tercera se impuso al francés Nicolas Mahut y en la cuarta le ganó al canadiense Denis Shapovalov, todos proveniente de la qualy.

"Tuve un inicio de cuadro asequible, contra rivales de no tanta entidad, que a medida que vas ganando partidos te hace ganar confianza y coger ritmo", concedió Carreño, que igualmente no le restó valor a lo conseguido.

"No me quito méritos por eso. En Roland Garros le gané a Dimitrov y Raonic, que son consagrados, pero el camino aquí tampoco fue fácil", expresó el español. "Es más fácil jugar contra un qualy pero no son un regalo. Si avanzaron en el torneo es porque le ganaron a otros jugadores. Shapovalov no es un qualy normal, tiene un nivel superior", resaltó Carreño.