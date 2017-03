Casimiro, un rival muy "agradecido"

Cosas del destino, en el partido 1.000 en la ACB el Betis Energía Plus se medirá con el Gran Canaria de Luis Casimiro, quizá el último gran salvador del club. No en vano, el técnico manchego cogió las riendas del equipo, entonces Baloncesto Sevilla, en la jornada 19 de la temporada 2014-2015, cuando el conjunto hispalense era colista con tres victorias, 15 derrotas y una situación institucional en el alambre. Al final logró una salvación incluso holgada (dos victorias por encima del descenso) con una gran recta final: nueve partidos ganados y siete perdidos.

El técnico, fichado esta campaña por el Gran Canaria al que dio con la Supercopa el primer título de su historia, regresa a la capital andaluza en una cómoda situación (séptimo, en play off, con tres triunfos de margen), aunque con el amargo sabor de haber sido eliminado en los cuartos de final de la Eurocup (por el Hapoel Jerusalén), por lo que no dará facilidades a un conjunto al que, reconoce, le debe mucho.

"El choque es una final para el Betis Energía, así que hay que afrontarlo con muchísimo respeto. Lleva una racha negativa de derrotas y, además, disputará el partido 1.000 en la Liga Endesa, lo que hará que salga con un plus. Nosotros debemos seguir ganando para escalar alguna posición, por lo que este encuentro será muy importante en una cancha que, por otro lado, no se nos da bien", indicó. No le falta razón al entrenador, ya que de las 23 visitas del Gran Canaria a Sevilla el cuadro insular sólo se llevó en tres ocasiones la victoria, la última vez hace dos campañas, con Casimiro precisamente en el banquillo local (75-83).

El de Ciudad Real no oculta que regresa con ilusión a la capital hispalense para medirse con "un club histórico" que le "dio mucho": "Trabajé muy a gusto, le estoy muy agradecido y le desearé siempre lo mejor". Sin embargo, la competición no entiende de sentimientos y buscará llevarse un partido, pese a que recela de los seis tropiezos consecutivos el equipo que dirige Zan Tabak: "El Betis se impuso en su casa al Unicaja y al Real Madrid. Juega con una defensa agresiva y, por momentos, coge buen ritmo en ataque. Deberemos evitar esta circunstancia, intentando dominar la defensa y el rebote. Quizás ellos estén tocados en el aspecto mental, porque cuando no están metidos en el encuentro reciben más puntos de la cuenta", apuntó el técnico. "Debemos respetar al máximo a rivales como el Betis, que debe alejarse de la zona de descenso y al que le urge ganar, por lo que este partido será para ellos como una final", añadió.

Para el choque Tabak apostará por DeAndre Kane y Marelja, sus dos nuevos fichajes, en lugar del lesionado Triguero y Chery, descarte del balcánico para dar entrada al escolta norteamericano.