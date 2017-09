Castilleja, Alcalá y Lebrijana, a refrendar

Tras un trepidante inicio de competición, la segunda jornada de Liga en el Grupo X de Tercera División aparece en el horizonte como una prueba de fuego principalmente para dos equipos: Castilleja y Alcalá. En esta segunda fecha del calendario, que se disputa en su totalidad hoy domingo, ambos equipos tratarán de refrendar las buenas sensaciones ofrecidas en durante el encuentro inaugural de la competición, que ambos saldaron con sendas victorias. Igual que la Lebrijana, que ganó en una plaza difícil, el campo del Gerena, por 2-4 con hat-trick de Chuma.

El Castilleja, que superó con contundencia a un muy renovado equipo como Los Barrios a domicilio (0-3) debuta en el Antonio Almendro ante el siempre peligroso Guadalcacín, que saldó su primer envite de la temporada con un empate en casa ante el Utrera (2-2).

Con este resultado, y pese a que no pasa de ser un mero título honorífico por las fechas en las que se mueve el calendario, los de Granja durmieron la primera jornada en lo alto de la tabla, una motivación para afrontar con ganas el resto de la temporada.

Aunque la sorpresa de la pasada jornada la dio el Alcalá, que tras una temporada coqueteando con el descenso, quiere volver por sus fueros y pelear por estar en la zona noble de la tabla. Comenzaron fuerte los de Selu, con un triunfo nada más y nada menos que contra el Arcos, uno de los equipos que la pasada campaña fue capaz de pelearle hasta los últimos compases el primer puesto al Betis B -ahora Betis Deportivo- y que se coló en los play off de ascenso.

Un 2-0 fue el resultado que lograron los blanquiazules en el debut de la presente temporada en el Ciudad de Alcalá, un triunfo cargado de buenas sensaciones que intentarán refrendar en su visita al Carlos Marchena para medirse al Cabecense, uno de los equipos que, a priori, mejor se ha reforzado.

Desde luego, su debut al mando de Diego Román dejó un buen sabor de boca entre los aficionados. El cuadro rojinegro arrancó el curso ante uno de los llamados a estar en la zona alta de la tabla al término de la fase regular, el Sanluqueño, y el duelo se saldó con un empate (2-2) que hizo a los sevillanos regresar de tierras gaditanas con un buen sabor de boca, por lo que el duelo entre el Cabecense y el Alcalá supone uno de los más atractivos de la jornada a tenor de los resultados obtenidos en la primera jornada de Liga.

La Lebrijana, con el golpe que dio en Gerena, llega crecido a su primeta cita en casa. Será ante los cordobeses del Puente Genil.

Tras el tropiezo en Espiel, el Sevilla C, por su parte, tratará de buscar su primer triunfo de la temporada. La derrota en tierras cordobesas (3-2) no merma la confianza de un vestuario muy renovado -no sólo con respecto a la plantilla, que también, si no al banquillo, puesto que Paco Gallardo relevó a Chesco de cara al presente curso- que sabe que todavía debe adaptarse a la nueva competición. Su rival en la ciudad deportiva será el equipo de Los Barrios.

Completarán la jornada para los equipos sevillanos los duelos Xerez-Gerena, en el que los mineros, en su nuevo proyecto con René Ramos, Capi y Alejandro Ceballos en el banquillo, tratarán de reponerse del tropiezo en la jornada inaugural, y Utrera-San Roque de Lepe.