El Celta retoma su sueño ante el Genk

El Celta retomará hoy su gran ambición, la Liga Europa, ante el atrevimiento del rejuvenecido Genk, en un nuevo desafío para el conjunto celeste, que encara el duelo con la lección aprendida de la eliminatoria de Copa del Rey contra el Alavés, cuando muchos lo daban como favorito y acabó sucumbiendo frente al cuadro de Mauricio Pellegrino.

16 años después de ser eliminado por el Barcelona a causa del valor doble de los goles en campo contrario, el Celta busca superar la barrera de los cuartos de final de una competición continental, el techo histórico del club, que ni en los años del Eurocelta de Mostovoi o Karpin disfrutó de una semifinal europea.

Ése es el reto del equipo de Berizzo, que lo fía todo a la Liga Europa. Lo demostró el pasado domingo ante el Eibar: Wass y Jonny se quedaron fuera de la convocatoria; Iago Aspas, Radoja, Hugo Mallo y Cabral empezaron en el banquillo.

El Genk llega al encuentro invicto en las eliminatorias de esta competición y en plena racha de buenos resultados, sin haber concedido una derrota desde el 26 de febrero. Además, es el equipo más joven del país, con una media de edad de 22,6 años y en su once entran habitualmente el ex bético Pozuelo y el ex céltico José Naranjo, que no podrá jugar al haberlo hecho ya en Europa esta temporada con los vigueses.