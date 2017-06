Cindric acaba con el sueño del Barça

La defensa azulgrana se cerraba bien, con Pérez de Vargas muy efectivo, y Timothy N'Guessan puso de nuevo por delante al Barcelona (22-21). El Vardar no se rindió y tras una pena máxima transformada por Cupic recuperaba la iniciativa (23-24). Lazarov empató a 1.30 minutos del final (24-24), pero Cindric respondió de nuevo (24-25). Todo quedaba en manos del Barcelona y el técnico azulgrana solicitó tiempo muerto a 38 segundos del final para atacar sin portero. Salió cara y Lazarov empató a 16 segundos de la conclusión.

Los extremos azulgrana no marcaban en acciones rápidas -Valero Rivera solo anotaba de penalti-, lo que impedía al conjunto catalán jugar con velocidad ante la dureza del serbio Abutovic. El Vardar logró una pequeña renta 17-19 (y 18-20), pero Kiril Lazarov, con tres goles casi consecutivos, fue capaz de mantener al Barcelona en la pelea y era Aitor Ariño, en uno de los pocos contraataques barcelonistas quien empataba (21-21).

El Barcelona empezó mejor en ataque con Jallouz acertado (8-5), pero llegaron las exclusiones y en las tres que sufrieron los azulgrana encajaron un parcial en inferioridad de 1-5, no sacando ventaja de las dos exclusiones macedonias (2-2).

El Vardar, la gran revelación de la temporada y que debutaba en una Final Four, tuvo una gran efectividad ofensiva con 26 tantos de 41 lanzamientos (63%)

De poco sirvió el gran partido del lateral zurdo macedonio azulgrana, Kiril Lazarov, su máximo goleador con seis tantos, y de Gonzalo Pérez de Vargas (13 paradas), frente a la respuesta del meta ex barcelonista Sterbik (15 paradas), junto al acierto del joven Álex Djushebaev (7 tantos), así como del veterano extremo zurdo Iván Cupic (7).

El Barcelona perdió la gran oportunidad de lograr su décimo título de la máxima competición europea al perder en la semifinal de la Final Four por 25-26 ante el Vardar macedonio, merced a un tanto en el último segundo del central croata Luka Cindric que decidió un choque equilibrado y emocionante.

El PSG derrotó a un Veszprem que pudo forzar la prórroga (27-26)

El París Saint Germain derrotó al Veszprem húngaro por 27-26 (11-11 al descanso) en la primera semifinal de la Final Four de la Liga de Campeones que se disputa en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania). Los húngaros tuvieron opciones para forzar la prórroga, pero no estuvieron acertados en el último ataque, en el que no llegaron ni a disparar sobre la meta de Omeyer. Uwe Gensheimer y Mikkel Hansen, con siete tantos, fueron los máximos goleadores de los parisinos y del partido. Laszlo Nagy, con seis goles, fue el mejor del cuadro magiar.