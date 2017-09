Cizmic, una cesión para crecer más

El descenso deportivo de la pasada campaña ha hecho que el Betis le vea las orejas al lobo. La ACB, ahora integrada por 18 equipos, tenderá 16 en adelante por la presión de los clubes de Euroliga -aunque aún no se sabe cómo se llevará a cabo la reducción- y el cambio de las condiciones para subir hará que los dos últimos pierdan la categoría, lo que debería ser lo normal y que no había pasado en los últimos cinco años en el baloncesto nacional. Por eso el conjunto verdiblanco, a priori, ha formado una plantilla que aúna la calidad con la experiencia de algunos jugadores con la idea de no sufrir esta campaña.

Samardo Samuels, McGrath, Boungou-Colo, Ryan Kelly y Anosike son nombres a tener en cuenta y se busca un jugador polivalente para la posición de alero y que pueda actuar como ala-pívot en determinados momentos. El elegido fue el germano Benzing (2,08), que acabó firmando por tres años con un equipo de su país y se tantean opciones que cuadren con el presupuesto para rematar la plantilla. Ese movimiento, sin embargo, hará que Leo Cizmic salga cedido un año más, después de que la pasada campaña jugase en el Aceitunas Fragata Morón de LEB Plata en busca de minutos para seguir con su progresión, ya que en Sevilla tendría un papel testimonial y ello podría frenar su progresión.

En el club se cree firmemente en el alero croata de 17 años (18 en diciembre), que este verano ha estado trabajando en diferentes campus de Estado Unidos, aunque todavía no se ha desarrollado físicamente por completo y para el técnico bético, Alejandro Martínez, su maduración necesita algo másde tiempo antes de ponerlo ante los caballos en una liga como la ACB. Por eso la idea es cederlo, esta vez a la LEB Oro, y su posible destino puede ser el Araberri, que el pasado 30 de agosto supo que ocupaba la plaza vacante que precisamente dejaba el Betis en la segunda categoría del baloncesto nacional. El cuadro vitoriano debutó el año pasado en la LEB Oro siendo undécimo (14 victorias y 20 derrotas), aunque un error burocrático en la inscripción, según la FEB, lo dejó fuera inicialmente.

Esta circunstancia hace que la entidad vasca vaya a contrarreloj en la formación de su plantilla y que Cizmic pueda encontrar acomodo en su equipo.