Cizmic, uno que sí estará

A excepción de Alfonso Sánchez, con contrato vigente, pocos nombres pueden considerarse con posibilidades de continuar vestidos de verdiblanco la campaña próxima, no sólo por el rendimiento demostrado en el año del descenso deportivo sino porque los jugadores que dispongan de ofertas no esperarán qué dilucida la ACB. Quien sí jugará de bético, sea cual sea la categoría en la que milite el club, será el croata Leo Cizmic.

El Gipuzkoa cuenta con el ascenso y busca dos millones de patrocinio

En tanto que llegue el 12 de junio, día en que la asamblea de la ACB vuelva a reunirse, nada será oficial acerca de la configuración de la Liga Endesa de la próxima temporada. Es más, es probable que, llegada la citada fecha, no exista todavía un acuerdo sobre el número de equipos que la disputen: 16, 17 ó 18. Mientras tanto, a los gestores del Betis Energía Plus se los supone manteniendo conversaciones con unos y con otros para lograr la permanencia en los despachos, pero no es sólo el club verdiblanco el que está moviéndose. El Gipuzkoa Básket, campeón de la LEB Oro, se considera con derecho a ascender. La entidad donostiarra está convencida de que no está obligada a abonar el canon que pagó ya en 2008 y que el problema de la deuda (2,9 millones) no es tal, sostienen, pues creen que podrán renegociarla. Lo que sí les preocupa a los vascos es lograr un patrocinio que aporte los cerca de dos millones que, sumados al millón de las instituciones, podrían asegurarle una campaña en la ACB si apuros.