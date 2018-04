Competir como deber

Con las pilas cargadas después de firmar el mejor partido de la temporada, el Sevilla Atlético recibe en casa al otro filial de la categoría, el Barcelona B. El equipo de Luis García Tevenet apura sus últimas jornadas en la Segunda División antes de que el descenso sea oficial. Mientras tanto, toca seguir compitiendo.

La cara mostrada el pasado fin de semana ante el Zaragoza es el camino a seguir en este último tramo de competición. Una faz que ha llegado demasiado tarde. Firmó en La Romareda el Sevilla Atlético la mejor hora de fútbol de la presente temporada, si bien la puesta en escena llegó cuando el equipo, colista, cuenta las horas para certificar su descenso.

Se sobrepuso el filial sevillista a los innumerables frentes en contra para traerse de regreso a la capital hispalense los tres puntos de territorio maño. Las bajas, los diez partidos consecutivos sin puntuar y la entidad del rival hacían pensar en que la moneda caería de cruz. Pero nada más lejos de la realidad. El despliegue futbolístico del filial fue bestial y los puntos cayeron por méritos propios.

Supo el equipo de Tevenet controlar prácticamente todas las facetas del juego y, por momentos, recordó al equipo que deslumbró en la categoría la pasada temporada. Sin embargo, la resurrección, si se puede catalogar así, llegó tarde. Habrá que ver si es una constante de aquí al final de la temporada o únicamente se trató de un destello fugaz que apareció por casualidad.

Diez son los partidos que restan al Sevilla Atlético para terminar la campaña. Y la condición sólo puede ser una: competir. El filial hispalense tratará de mostrar su versión más seria ante un Barcelona B que, con cuatro puntos sobre el descenso, no tiene amarrada todavía la permanencia en la Liga 1|2|3. Y puntuar en casa del colista es el objetivo con el que el conjunto entrenado por Gerard López llega a la ciudad deportiva.

"El Barcelona B es un equipo técnicamente muy bueno con grandes jugadores, peligrosos por su velocidad y con gente que acumula ya varios años en la categoría", explicó Tevenet en la previa del encuentro. "No voy a dejar que nadie se relaje, conmigo no va eso. Independientemente de que estemos los últimos, no nos vamos a rendir", subrayó el técnico andaluz.

Para el encuentro, el preparador sevillista recupera a muchos de los futbolistas ausentes en la machada de Zaragoza. Juan Soriano, Berrocal, Aburjania, Pozo y Carlos Fernández vuelven a la lista de convocados, si bien todo hace indicar que sólo el georgiano no será de la partida y aguardará sus oportunidad en el banquillo. El guardameta camerunés Ondoa no está en la lista.

Llega el Barcelona B fuera del descenso pero con los puestos peligrosos acechando. El filial azulgrana atraviesa una crisis de resultados de cinco partidos sin lograr los tres puntos. Después de cuatro empates consecutivos, el equipo culé cayó el pasado fin de semana ante Osasuna (0-2) y sabe que no debe mantener esta dinámica negativa mucho más tiempo si de verdad aspira a mantenerse.

No será un envite sencillo para el Sevilla Atlético, que busca su segunda victoria consecutiva por primera vez en la temporada. De hecho, visita la ciudad deportiva sevillista el séptimo mejor equipo de la divisón a domicilio, con 20 puntos. No es extraño, por tanto, que seis sean los encuentros consecutivos que lleva el conjunto azulgrana sin caer lejos del Ministadi, una situación que permite a los barceloneses tapar sus discretos números como locales.