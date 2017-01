Comunicado oficial del Sevilla dirigido a la LFP y a su afición

El Sevilla FC ha decidido solicitar formalmente a la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) que ésta denuncie ante el Comité de Competición de la RFEF y en su caso a la Comisión Estatal Antiviolencia los gestos realizados por el Sr. Sergio Ramos en la celebración de un gol en el partido de ayer (por el jueves) por cuanto los mismos pudieran ser constitutivos de infracción del Código Disciplinario de la RFEF.

Al mismo tiempo, el Sevilla FC quiere dejar claro que esta institución condena los insultos que recibió el jugador, los cuales no pueden ser en ningún caso justificados ni amparados, y reitera que los aficionados sevillistas deben erradicar los insultos tanto a clubes como a jugadores rivales, algo que sólo deteriora la imagen del club y que puede acarrear graves sanciones

El Sevilla FC recuerda, como cada cita en su estadio y ante la visita de nuevo del Real Madrid este domingo, su deseo de transmitir a sus aficionados que disfruten del fútbol y del colorido único del Ramón Sanchez-Pizjuán, siempre desde el respeto y la tolerancia hacia su rival. El fútbol es un espectáculo pasional, pero en él no caben actitudes violentas o discriminatorias de ningún tipo, fundamentalmente porque animar no está reñido con respetar al contrario. Animar, en definitiva, no es insultar, ni insultar es animar.

El club recuerda a sus aficionados que se puede animar y hacer de Nervión una caldera que lleve en volandas al equipo ante el Real Madrid sin recurrir al insulto o a acciones vejatorias hacia el rival. Hacer lo contrario supone manchar los valores tradicionales del club y de este deporte en su conjunto, que tanto bien han hecho a la sociedad. La tolerancia y el respeto entre los aficionados son parte inherente del fútbol, al igual que la animación, sin excluir una cosa de la otra.

En este sentido, el Sevilla FC quiere transmitir su inquebrantable compromiso contra la violencia y con el cumplimiento de las disposiciones normativas que regula las obligaciones de los clubes deportivos y SAD en materia de prevención y erradicación de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. El Sevilla FC, además, muestra su adhesión a la campaña Afición+Respeto: Vive el fútbol, impulsada por la Liga de Fútbol Profesional la temporada pasada.