"Controlaba bien la presión como jugador; ahora me cuesta más"

Cuando en el último partido de la pasada temporada fue manteado por sus todavía compañeros en San Pablo, Berni Rodríguez (Málaga, 07/06/1980) tenía claro su decisión de colgar las botas tras 17 años dándolo todo en las canchas de la ACB. Y ganándolo todo. Desde el oro en el Mundial de 2006 a la plata olímpica en Pekín 2008 y a la del Eurobásket disputado en España entre medio (2007), además de tres títulos con el Unicaja: la Copa Korac en 2001, la Copa del Rey en 2005 y la Liga en 2006. Un ídolo. Algo sabe de esto un profesional que empezó su viaje en 1999 con los júniors de oro en Lisboa y que con el final de su carrera no hizo más que iniciar un nuevo viaje, esta vez en los despachos del Betis Energía Plus.

-¿En su cabeza le faltan un par de victorias?

-No es adecuado planificar los triunfos y las derrotas sobre un papel. Cualquier partido se puede ganar o perder, aunque no hay duda que de haber sumado una o dos victorias más que en teoría podríamos haber logrado en casa estaríamos en una posición totalmente distinta.

-El equipo lo mismo tira de carácter un día que otros no ha levantado cabeza. ¿Cómo lo ve?

-Ahora lo veo bien, después de pasar una mala racha con la salida de Zoric. Eso lo desestabilizó todo: a nivel de juego, mental, de confianza..., y encima coincidió con una etapa de muchas lesiones. Pasamos un momento muy difícil del que nos estamos recuperando poco a poco.

-¿Usted es más de un baloncesto en el que prime la defensa o de meter una canasta más que el rival?

-No creo que haya un baloncesto de defensa y otro de ataque. El juego debe ajustarse a las piezas de las que se disponga, aunque la mayoría de equipos necesitan defender para ganar partidos, especialmente cuando el ajustado presupuesto limita el talento. No creo que haya que debatir el estilo de juego, sino adecuarse a lo que hay.

-Tabak dice que no tiene jugadores defensivos...

-Es verdad que no hay muchos jugadores con ese corte específico, pero los que hay son los que tenemos y confiamos en ellos al cien por cien en todos los aspectos.

-¿Con Mahalbasic sube la nota de su planificación?

-No se trata de poner una nota a mitad de temporada, simplemente reaccionamos a un contratiempo importante. Quizá hemos tardado más de lo que queríamos, pero las circunstancias eran las que eran y para traerlo hemos necesitado más tiempo. Creo que aún dará más de lo que se ha visto, ya que está teniendo problemas con las faltas. Tiene un gran talento y mejora al equipo con su presencia física, más allá de sus puntos y rebotes.

-¿Y ahora cómo se puede crecer como Betis?

-Lo primero, teniendo una estabilidad que hasta ahora no la ha habido en el club en los últimos años. No conozco desde que llegué un verano sin nerviosismo. Esperemos que todo vaya bien y que con el Betis logremos esa estabilidad para crecer en todos los sentidos. Con esa base se podría trabajar en una dirección que no se ha podido en las últimas temporadas.

-¿Y en un Málaga-Betis de fútbol tendrá el corazón dividido?

-En absoluto. No hay división alguna. Soy del Betis a muerte.

-Luis Casimiro lo veía a usted más como entrenador que en los despachos. ¿No se lo llegó a plantear en ningún instante?

-El de entrenador es el puesto más difícil que hay en el baloncesto. Es duro y solitario. Se necesita una personalidad muy concreta y no sé si doy ese perfil. Es algo que pensé en los últimos años de mi carrera, pero estoy muy contento con mi función actual, aportando mi experiencia al baloncesto y aprendiendo a la carrera muchas cosas nuevas.

-Como jugador iba a los entrenamientos y al acabar se despedía hasta el día siguiente. ¿Le ha cambiado mucho el día a día?

-Es absolutamente distinto. La vida del deportista o jugador de élite, en un deporte de masas, es sencilla fuera de las canchas. Se lo tienen todo controlado para que se centre únicamente en jugar. No eres consciente de ese estilo de vida hasta que dejas de tenerlo. Dentro dela cancha es una profesión complicada, con mucha tensión y presión; fuera es sencilla. Para mí ahora es duro en los dos sentidos. Es muy difícil desconectar y los días de trabajo no se acaban cuando dejas la oficina. Me siento muy responsable de todo lo que pasa alrededor del club, aunque muchas cosas no dependan de mí.

-¿En qué lo ha notado más?

-El móvil no para de sonar. Si lo dejo media hora en un sitio cuando vuelvo tengo decenas de llamadas perdidas. Es alucinante. Lo tengo que cargar varias veces al día.

-¿Qué le llama la atención de este otro mundo del baloncesto?

-Sé en que mundo me muevo, pero no me esperaba tantas cosas nuevas que no controlo. La sensación de la presión como jugador la manejaba bien, sabía cómo controlarla y encauzarla. Ahora tengo una nueva sensación de presión que debo aprender a llevar.

-Su relación con los agentes también habrá cambiado.

-Antes hablaba con un solo agente, porque tuve al mismo toda mi carrera, y ahora hablo con 50. Es un mundo especial, aunque necesario al mismo tiempo. Aquí cada uno tiene sus propios intereses, desde los jugadores a los clubes, pasando por los representantes. Saber conjugarlo todo es la clave.

-En sus tiempos de jugador había más dinero y era más fácil ser director deportivo.

-El baloncesto ha cambiado muchísimo a nivel económico, como la vida en general. Todo se ha desplomado. Ahora la diferencia entre los dos grandes con los tres o cuatro del siguiente escalón es enorme y abismal con el resto. Hay problemas económicos en muchos sitios y no sé a dónde va a llevar todo esto, pero está claro que el baloncesto que conocimos no volverá.

-¿Con el nuevo convenio en la NBA y la D-League será el momento del jugador nacional?

-El aumento de límite salarial en la NBA y en la D-League hará que todo se complique más. Habrá que reiventarse, porque el jugador español del nivel medio es muy caro. Nosotros no podemos acceder a determinados nacionales por motivos económicos. Se encarece el producto nacional de buena calidad.

-¿La existencia de cupos también lo encarece?

-Es una reflexión que habría que abordar de forma profunda y con calma. Soy de la opinión de que hay que proteger al jugador nacional, pero no dándole más de lo que realmente merece. Me encantaría tener una liga con 150 españoles, pero ante la posibilidad de tener jugadores de nivel de otros países hay que valorar cuánto te da uno y cuánto te da el otro. Y lo que te quita. Hay cosas que no son tangibles que te puede aportar un nacional como empatía con la afición, conocimiento de la liga..., pero no a cualquier precio.

-¿Qué negociación le ha quitado el sueño?

-Afortunadamente tengo la suerte de dormir siempre bien. Quizá he estado más nervioso estas últimas semanas por la salida de Zoric, buscar su sustituto y las lesiones de los jugadores, que en verano. No sé si porque entonces era menos consciente de lo que se me venía encima que ahora, con la temporada ya iniciada. Cuando notas un descontento general te cuestionas muchas cosas de las que estás haciendo, aunque tú mismo seas el primer interesado en que todo vaya bien.

-En 17 años de carrera ha compartido vestuarios con cientos de compañeros. ¿A cuál ficharía ahora?

-A muchos. Quitando a los de la selección española, que los ficharía a todos, de mi época de Málaga me marcaron mucho Marcus Brown y Pepe Sánchez. Y a Porzingis, por supuesto.

-¿Queda algo de aquel letón rubio y espigado que conoció al llegar a Sevilla?

-Todo. Es el mismo, pero mejor. Ahora es una súper estrella de la NBA. El primer día que llegué aquí ya vi que era un jugador distinto. Se veía venir que no tenía techo por su juego, su físico y su cabeza. Es ambicioso, en el buen sentido, y todos sabíamos que iba a hacer en la NBA lo que está haciendo, aunque tampoco pensábamos que fuese tan rápido. Es un jugador de primer nivel en la NBA en su segundo año allí. Brutal. Y mucho es gracias a la formación que tuvo en este club.

-¿Willy Hernangómez pasó de no tener sitio en el Real Madrid a cruzar el charco y jugar en los Knicks. ¿Acierto o precipitación?

-Había quien pensaba que podría equivocarse al irse tan pronto, pero yo no lo veo así. Tenía una oportunidad irrepetible por delante, en Nueva York y junto a su amigo. Desaprovecharla sería de tontos. Y lo está haciendo bien. Tiene recorrido en la NBA, aunque en el Real Madrid no fuese protagonista. Es que hablamos del Real Madrid, que cuenta con seis pívots para competir por todo porque tiene una gran necesidad de ganar. A veces es complicado dar paso a un jugador por la necesidad de resultados inmediatos que tiene. Doncic juega porque está dando réditos ya; si no, no lo haría.

-¿Ve un relevo generacional en la selección?

-Está feo que lo diga yo, pero no creo que vaya a haber un grupo de jugadores como el de mi generación. Sin embargo, hay otro bloque estupendo que deben encabezar Marc Gasol, Ricky, Llull. Sergio Rodríguez... Hay selección española para mucho años.

-¿Y después? Marc García, MVP del último Europeo sub 20, apenas juega en el Betis.

-Quizás todos nos ponemos nerviosos cuando un chaval con 19 ó 20 años no juega, porque hemos conocido otros que con esa edad ya tenían roles importantes. No todos pueden jugar con 20 años. Navarro hay uno; Ricky, uno; Porzingis o Doncic, uno... No porque unos crezcan a un ritmo muy rápido otros lo harán también. Hay que tener paciencia. Todos. Empezando por los jugadores, pero también los clubes, aficionados y entrenadores. En un momento determinado si se precipitan las cosas se puede perder a un jugador por el camino.

-¿Con Marc García hay que tener paciencia?

-Pedimos su cesión porque creemos en él y lo seguimos haciendo. Me remito, por ejemplo, a mi experiencia personal. El primer año debuté en el primer partido contra el Barcelona, jugué un poco en el segundo y estuve los 10 siguientes sin jugar. Y pese a todo he tenido una carrera larga. Con eso quiero decir que por no actuar en algún partido no pasa nada. Marc tiene mucho talento, pero tiene que mejorar en varios aspectos del juego y físicamente. Aquí estamos para ayudarle.

-El baloncesto actual es mucho más físico que en el que usted empezó.

-Ahora todos los jugadores son más fuertes, más grandes, más rápidos, todos tiran de tres puntos... Todos hacen de todo y para ello el físico es muy importante. Un jugador que no dé lo mínimo en todos los aspectos no puede jugar en una Liga tan competitiva como la española.

-¿Usted hizo hasta de ala-pívot con Scott Roth?

-Juego, o jugaba, de lo que hiciera falta. Todo por el equipo.

-E hizo de su traductor. Ahora, como director deportivo, ¿cómo ve todo aquello?

-Si hubiese sido él, lo hubiese hecho de otra manera, aunque en muchas de las cosas que decía tenía razón. Quizá debió marcharse si no estaba de acuerdo con lo que pasaba o hablar con el club de forma interna. De todas formas, má que traducirlo lo duro era no ganar partidos y vernos abajo en la clasificación.

-Y pese a esa complicada temporada, cayó de pie en Sevilla.

-La rivalidad deportiva es grande con Málaga, pero yo siempre di lo máximo y en la cancha siempre morí por el equipo que defendía. Creo que eso se reflejó, a pesar de que esa primera campaña fuese muy complicada. Ese año, aun con las dificultades, disfruté mucho, porque había seis compañeros con alrededor de 20 años con los que, pese a que me volvían loco, lo pasé bien ayudándolos. Les insistía en que no era su padre, pero en la cancha quería guiarlos como tal.