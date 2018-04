La Copa Davis ante el cambio

La eliminatoria entre España y Alemania del pasado fin de semana fue pura Copa Davis: emoción, épica, partidos eternos y un ambiente para llenar de razones a quienes quieren mantener el actual formato de la competición.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció en febrero un plan para modificar el torneo y convertirlo en una especie de Copa Mundial. El objetivo es reducir el calendario y reunir a 18 equipos durante una semana de noviembre en una ciudad. Habría fase de grupos y eliminatorias a partir de cuartos y cada serie consistiría de dos individuales y un dobles al mejor de tres sets.

El plan nace a partir de un millonario acuerdo entre la ITF y el grupo inversor Kosmos, del futbolista Gerard Piqué. El acuerdo implica una asociación a 25 años por 3.000 millones de dólares.

El proyecto, que puede introducirse el año que viene si supera una votación de la ITF en agosto, es consecuencia de las quejas de numerosos tenistas. El calendario no da tregua y la Davis, además, no reparte dinero ni puntos para la clasificación mundial.

Sin embargo, ofrece algo más allá de billetes: mucha mística y mucha historia. "Esta competición tiene más de 100 años y hay una razón por la que todos los tenistas bien clasificados han querido ganarla", dijo Boris Becker, ex número uno y campeón de seis Grand Slam, entusiasmado por el ambiente en la plaza de toros de Valencia. "El dinero no puede igualar este ambiente, esta pasión... Por eso no me gustaría perder las eliminatorias en casa y fuera", añadió.

El ex tenista alemán admite que la Davis necesita "un nuevo maquillaje", pero sus ideas van más por acortar los partidos de cinco a tres sets o por comprimir las eliminatorias en dos días. Otros, como Rafa Nadal, apoyan el cambio de formato. El domingo lo volvió a decir: "Esta competición merece una inyección de energía. Sería más bonito si juegan los mejores", dijo.