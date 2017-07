Corchia será el sustituto de Mariano

Sebastien Corcha suplirá a Mariano en el lateral derecho sevillista. El zaguero galo, que firmará por cuatro temporadas, llega procedente del Lille a cambio de unos cinco millones de euros y diversos medios franceses dan por hecho su fichaje por el club nervionense, aunque el club todavía no ha concretado tal extremo. Con este movimiento, la dirección deportiva encabezada por Óscar Arias cubre la salida de Mariano, quien no se ha entrenado con el resto de sus compañeros hoy, al Galatasaray.

La llegada de Corchia está tan próxima que incluso se lo espera en breve en Sevilla para que viaje con el resto de los que serán nuevos compañeros a Japón, donde el equipo entrenado por el Toto Berizzo tiene previsto realizar parte de la pretemporada.

Así hablaba el propio protagonista hace unas semanas sobre su posible fichaje por el Sevilla en Gol. “El Sevilla es un club grande y muy interesante. La Liga es una competición increíble, pero no sé nada. Sólo mis representantes saben lo que está pasando ahora mismo. Me concentro en el fútbol y en la vuelta a los entrenamientos después de las vacaciones con el Lille, donde todavía me queda un año de contrato”, aseveró.